一旦撤案…軍方：重新檢討作戰需求 資源分配

2017-11-29

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部昨宣布，由於一銀為慶富擔保七．二億元還款保證未獲展延，已啟動解約程序。據了解，解約後相關部門已有共識往「撤案」方向處理，軍方人士昨對此表示，國軍會檢視是否有其他有效的反水雷方式，並重新檢討作戰需求、資源分配。

馬政府在二○一三年啟動「康平專案第二階段」計畫，編列約三百五十八億餘元預算，盼在二○二五年以前取得六艘新式獵雷艦。但慶富造船在二○一四年得標後，陸續爆發詐貸疑雲、以及資金不明出入與履約爭議，國防部昨也啟動解約程序。

對於後續處理，軍方人士表示，對於我國取得新型獵雷艦的急迫性，以及不添購新型獵雷艦，是否有其他更有效替代方案，將參照世界各國作法後，由海軍評估並上呈國防部。

官員表示，獵雷艦案在馬政府時期核定，但設計標案的過程、制度是否較為粗糙，有待釐清，事實上，新一代獵雷艦籌獲案的相關規劃已超過十年，中國近十年的軍力發展、戰略已有所改變，而我國「國艦國造」政策最重要項目仍是「潛艦國造」，因此，國軍將藉此時機，重新檢討海軍作戰需求、資源分配、未來建軍計畫等。

另外，資本額不豐厚的慶富造船，藉由增資、聯貸標得獵雷艦案，卻引發後續財務、履約爭議，海軍正研究精進採購作業流程、強化督管的方式。民進黨立委蔡適應表示，以獵雷艦預算規模與台灣造船業結構而論，如採工程會「資本額十分之一」設為投標門檻，只有台船能承攬國艦國造案，但如過度放寬，其他船廠勢必要高額貸款，但台灣缺乏監管機制，如再依現行做法辦理，「出事的機率很高」。

蔡適應建議，假如我國欲重新招標獵雷艦，可參考「鴻運計畫」兩棲船塢登陸艦標案做法，戰系由中科院整合，國內船廠負責船體建造，亦可適度採分批發包方式，讓國內船廠得以負擔。對於相關評估與檢討，軍方人士說，將由海軍審慎評估，尚無時間表。