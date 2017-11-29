國防部出手 沒收慶富7.2億

2017-11-29

〔記者涂鉅旻、黃良傑、盧冠誠、吳佳蓉／綜合報導〕針對慶富承攬獵雷艦案，繼聯貸銀行團表明不為慶富展延還款保證後，國防部昨也出手「預告」解約。國防部表示，第一銀行擔保的慶富第三期第一筆還款保證金共七．二億元昨到期，由於未獲展延，國軍已向一銀辦理款項沒收，如慶富在十二月八日前未依約補足該款項給一銀，並追上工事落後等情形，國軍就會正式啟動解約程序。

對此，慶富董事長陳慶男表示，會依規定履約，除向國外商界籌借外，因獵雷艦案屬獨資承攬，也考慮增資尋找股東認股。慶富強調，會在十二月八日之前，依合約補足七．二億元。

陳慶男：尋找金援 依規定履約

海軍司令部計畫處長陳道興少將昨在國防部例行記者會表示，國防部督察、法務與律師團昨已到第一銀行高雄分行，辦理該款項沒收作業，後續也要求慶富在十二月八日前，依照合約補足這筆款項，並追上工事落後情形，不然國軍就提出解約程序。

陳慶男則表示，慶富和美商洛馬公司、義大利廠商Intermarine組成團隊獲得標案，已取得輸出許可，輸出許可對象都是慶富公司，許可證期限可達二○二○年一月，不受任何風暴影響，也會持續施工達到進度，解約絕不是最好方案；軍方若片面解約，恐會使有能力助台灣軍艦承造廠商失去信心，不得不慎，若真走到這一步，慶富也會採取訴願、訴訟救濟，至於洛馬和Intermarine也會打國際官司求償，更將重創國艦國造的推動。

記者會上，有媒體詢問國防部，指若國防部和慶富解約，目前在義大利建造的首艘獵雷艦的產權將歸慶富，假如船殼流向中國，是否衍生機密問題？陳道興表示，首艦雖然工程進度正常，但未涉機密，僅是複合材料的船殼。

除國防部已向一銀沒入的第三期第一筆還款保證金，陳道興說，第三期第二筆還款保證預計十二月六日到期。另外，慶富第一期、第二期還款保證已經過展延，也即將到期，第一期還款保證展延至十二月十六日到期，第二期款項則在明年三月十五日到期。

財政部今日下午將邀集八大行庫董事長、總經理，就慶富及慶陽聯貸案的缺失進行討論，從內稽、內控角度，重新檢視是哪些授信環節出了問題，以及檢討未來對政策性貸款的處理原則，以及對建立第三方合約的看法等。預計由本次兩家聯貸案主辦行一銀及土地銀行做主要報告，其餘行庫則進行簡短報告。

針對獵雷艦聯貸造成的衝擊，一銀董事長董瑞斌、合作金庫銀行董事長雷仲達、台企銀董事長黃博怡都傾向年底前把呆帳一次提列，讓明年重新開始。