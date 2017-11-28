業者測試儀器 竟竊錄軍方雷達

2017-11-28

〔記者黃捷、羅添斌／台北報導〕國家中山科學研究院擬於金門、馬祖等地設置無線電儀器，用以偵蒐中國軍事訊號，不料有意投標該採購案的宗臣科技，竟事先前往陽明山空軍嵩山雷達站蒐錄、測試儀器，險些先讓自家軍事機密外洩，所幸被巡邏員警查獲送辦；士林地檢署考量宗臣公司未將機密洩漏他國，且林姓負責人、許姓工程師都坦認犯行，昨依「收集國家機密罪」處分兩人緩起訴。

軍事機密險外洩

去年八月間，保七總隊員警巡邏至小油坑停車場，赫見宗臣公司的助理竟對準嵩山雷達站方向架設天線，隨即上前盤查，並通知國防部派員到場，勘驗後發現該設備為美商國家儀器公司製造的訊號處理模組，具指向性功能與頻譜分析儀，還可側錄無線電訊號，整組價值約兩百萬元。

由於嵩山雷達站發射的訊號中，有包括戰鬥機通話、定位、地勤指令等機密，檢警不敢大意，當場將宗臣公司的助理帶回，事後通知負責人林男、工程師許男到案。林、許承認指派助理蒐錄軍方無線電，但強調是為了投標中科院「訊號偵測開發平台」採購案，為確認設備能夠正常運作，才先行前往測試。

檢警認為宗臣公司沒有販售、洩漏機密的跡象，遂認定僅觸犯國家機密保護法「收集國家機密罪」。檢方並考量林男、許男是為測試設備才犯案，事後未造成危害，且兩人無前科，犯後也認罪，昨予兩人緩起訴，但須分別向公庫支付十五萬、十萬元；助理因不知情，獲不起訴。

國防部昨則呼籲類似案件應從重量刑，方能達嚇阻效果，亦請國人切勿以身試法。