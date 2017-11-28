李明哲案今宣判》陪李凈瑜赴中 王麗萍被驅逐出境

2017-11-28

〔記者鍾麗華、呂伊萱／綜合報導〕非政府組織工作者李明哲遭中國指控「顛覆國家政權罪」，今天上午在岳陽中級人民法院宣判。李明哲的妻子李凈瑜昨晚抵達岳陽，今將到場聆聽判決。不過，她的同行友人、前立委王麗萍卻無法入境，遭強制遣送至香港，陸委會對此表達不滿與遺憾。

陸委會表達不滿與遺憾

李凈瑜批評，一個持有合法有效證件，理由明確，只是人道陪伴、回程機票都訂妥的台灣人，可以被無理由驅逐出境，「我無語」；中國的行事，不禁令她憂心起李明哲的命運。

李凈瑜：憂心李明哲命運

對於今天的判決，台灣智庫諮詢委員董立文認為，中國的法律彈性太大，從判刑到執行都會是一種操作，而李明哲案又是政治事件，對岸一定用政治手法來操作。無論是判刑輕重或後續執行方式，都是兩岸關係的晴雨表。

除王麗萍外，李凈瑜一行人昨晚抵達湖南長沙，在機場辦理落地簽，由公務通道通關，隨後轉往岳陽。據指出，岳陽中級人民法院今天的宣判，將比照九月開庭審理時的全程直播，我國安團隊也將全程緊盯。

至於王麗萍，則在長沙機場被當場告知「台胞證遭註銷」，沒任何說明理由，接著就被中國海關驅逐出境，自香港轉機返台。

陸委會指出，陸方未在登機前告知王麗萍無法入境訊息，卻以王麗萍所持證件已遭註銷為由，逕將王麗萍強制遣送至香港，對此，陸委會表達不滿與遺憾。同時政府將盡一切力量協助李明哲家屬，努力讓李明哲早日平安返台。