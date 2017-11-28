深化安全架構 台美日下月三邊對話

2017-11-28

白宮前幕僚長蒲博思將發表演講

〔記者呂伊萱／台北報導〕遠景基金會將於十二月中旬舉辦「台美日三邊安全對話」研討會，邀集美日資深官員與學者來台，將討論亞太安全情勢變化、能源合作與非傳統安全等領域議題。據悉，美國白宮前幕僚長蒲博思也將出席，並發表午餐演講。

外交部自二○一一年起，每年委託國內智庫，與美、日智庫合辦三邊安全對話，以一點五軌的方式，深化三邊安全架構的對話。今年由國安體系智庫「遠景基金會」、美國保守派智庫「傳統基金會」與日本從事國際交流的「笹川平和財團」合辦，將於下月十三日在台北君悅飯店登場。

去年三邊對話著重區域安全、海洋、軍事與台美全球訓練合作架構，今年亦注重區域議題，將探討亞太共同戰略利益、能源安全合作與非傳統安全合作，諸如網路安全、人道救援與災害防救等領域的話題，也維持國會議員對話的場次。

研討會除邀集美日議員，也邀請美方傳統基金會亞洲研究中心主任羅門、傳統基金會外交暨國防政策副會長卡蘭法諾、前美國駐中武官甘浩森與能源研究學會會長派爾等人；日方則有前海上自衛隊中將堂下哲郎、前統合幕僚學校校長、海軍中將坂田龍三與日本前官員、笹川平和財團安保議題組長佐分利應貴等人。

蒲博思則將在研討會午餐時間發表專題演講。蒲博思為美國政壇「知台派」，與台灣有長年交情，二○一五年時曾率團來台參與台灣國慶典禮，並與前總統馬英九及時任民進黨主席的蔡英文見面。蒲博思是美國總統川普的助選功臣，在川普上任後獲延攬擔任白宮幕僚長，但因人事互鬥，僅在任一八九天即下台，成為史上最短命的白宮幕僚長。

蒲博思過去曾任共和黨全國委員會主席，主導黨綱納入對台「六項保證」等文字。