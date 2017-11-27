星期專訪》中科院長杲中興：執行國防自主 進軍國際市場

記者蘇永耀、涂鉅旻、呂伊萱／專訪
政府推動國防自主，國家中山科學研究院（簡稱中科院）肩負重責。中科院院長杲中興接受本報專訪時強調，轉型後的中科院核心任務就是執行國防自主政策，推動將國防科技研發成果產業化，並積極扮演系統整合的領航者角色，攜手帶領上、中、下游產業團隊進軍國際市場。
問：蔡總統上任後積極推動國防自主的政策，中科院在國防自主扮演的角色與功能為何？
答：中科院自二○一四年轉型為行政法人，核心任務就是執行國防自主政策，以自主研發產製不受制於人的可恃戰力武器裝備，並配合政府政策，推動將國防科技研發成果產業化，扮演帶動國防產業與經濟成長的火車頭角色。
而國防自主也包括拓展軍民通用技術。國防工業技術如同一座金字塔，頂端是各種系統如相列雷達、天弓飛彈與雄風飛彈，民生的應用有限。再來是次系統，如導航系統陀螺儀，可應用在飛彈、飛機、汽車甚至手機。再下層的零組件，如控制系統中的高規格伺服閥、電腦晶片、渦輪葉片與發動機。最下層則是材料，可應用於基礎工業。
以研發雄三飛彈所開發的鈦合金技術為例，中科院移轉該技術給民間公司，他們拿去做高爾夫球頭，現在在全球市佔率很高。中科院的核心價值就是成為國防高科技的研發單位，並積極扮演系統整合的領航者角色，攜手帶領上中下游產業團隊進軍國際市場。
科技研發產業化 帶領系統整合
問：政府已啟動潛艦國造，中科院也承擔一定任務，面臨的主要挑戰是什麼？要如何達到預定目標？
答：海軍亟需籌獲新型潛艦，增加我制海防衛能力投射及反制能力。但目前國造面臨問題主要是維修料件的商源獲得不易或消失，且性能提升亦受制於國外輸出許可，這還待政府相關部門突破。此外，由於水下技術研發涉及耐壓水密及聲場環境，國內從事相關裝備或零組件研製的廠商屈指可數，且以往維修組件大部分來自國外原廠，亦不利於潛艦相關技術的扎根。
不同於槍、砲等單兵武器，或是飛彈等自動武器系統，潛艦、水面艦與飛機等屬載人的載台，整合面更廣，人坐在載具裡所有危險狀況都要考慮，這必須依靠系統模擬、驗證機制等，保證所有狀況都能處理。系統整合性愈高的產品，價值就愈高。這部分應持續投資，將技術引用、延伸，才能掌握未來載台系統的開發。科技產業「Just basic ,no magic」，要很踏實去做，建造潛艦本體不是最大的問題，但能不能低噪音、高航速、一切狀況都安全？這無法一步到位，要一點一點去達成最終目標。
由於中科院在系統工程發展與管理具備經驗。在潛艦國造上，會持續執行戰鬥管理系統、桅杆系統、聲納系統、武器系統及艦內外通信、鏈路系統及電偵系統等關鍵技術整合及開發；另積極尋求外商合作可能性，以加速建立潛艦國造的自主能量。同時，也會持續結合產官學研的資源，並以策略聯盟與國防供應鏈策略結合民間研製技術，建立民間產製的供應能量，就此帶動國內造船、航太、資訊產業以及周邊機械、材料、電機等相關廠商的成長。
國防產業成功 關鍵在有效通路
問：國防產業要進一步發展，除技術層面，也需要拓展國際市場，中科院的具體作為為何？又面臨哪些困難？
答：中科院轉型為行政法人後，不再僅以滿足三軍需求為目標，更將同步與國際競爭，打造「追求卓越，成為具國際競爭力國防科技團隊」的願景，客製化及系統整合是中科院的強項，國際大廠如洛克希德馬丁、雷神等都曾主動邀約洽談合作議題。
不過，競爭力包含產品性能、規格、成本報價及交期等因素，中科院如要產品大量生產，勢必要檢討精進目前的產能裝備與生產線，以回應客戶的需求。以往中科院研製產品常不計代價，但在國際市場必須考慮壓低成本，並讓報價具競爭力，這是中科院的挑戰，也是國內產品供應鏈廠商要共同面對的。
此外。國防產業的市場特性是跨入門檻高、量少、規格高、產品生命週期長。進入市場障礙高，關鍵成功因素在於建立有效通路，要成功行銷單一地區及國家，常需傾聽當地與國家客戶的需求，政治外交的有效協助更有助於建立行銷通路。另為提高產品交運的競爭能力，也需要行政院、國防部相關部會及國貿局等充分支持。
國際市場上，新加坡、土耳其與韓國是很好的例子，他們從無到有，共同點是先從銷售管道做起，再回頭提升技術能量。另外，國防產業市場交易常涉及政府與政府溝通，包括工業合作、技術轉移、在地生產和貸款等，對法務和財務的需求也很高，這部分都是我方還需加強之處。
確保供應鏈製程 建立穿透型查核
問：慶富造船因籌建獵雷艦引發問題，凸顯民間廠商參與國防產業時，國家也面臨如何一方面扶植其產業能力，但又要確保生產品質，中科院在這方面有許多合作經驗，您的看法為何？
答：這是個好問題。外國在這方面的品管要求相當嚴格，制度面也非常完整。尤其國防產業製品不是電子消費品，飛彈做出來要能用到三十年，可靠度、穩定度、維修度都是最高等級，所以程序、步驟、品管、文件可追溯性等，都是最嚴格的，民間廠商若只用一般商品規格來看軍事產品，或只想從裡面獲得蠅頭小利，就容易造成品管不良，這就是供應鏈的管理問題。
以波音公司為例，雖不是政府單位，但這些大公司會在供應商派駐品保員，也設計現場工作清單，品保員還有權力隨時抽檢文件、查看現場工作狀況、人員訓練情形、不能隨便更動機器。他們要求的程度是，只要少一個步驟，就是全賠，試問有哪個廠商受得了？不盯都得盯。要做這些大公司的生意就得靠「管理制度」，否則國防產業將永遠跟不上。
問：如何透過更嚴格或明確制度規章來提升生產文化？
答：依照現行政府採購法，即使是最有利標，恐仍不足以改變品質文化；因為「品質檢驗還沒辦法變成標案的規格」。國外供應商為了保障所有的品質、水準，將一切風險項目都要控管住，希望做到滴水不漏。如果要提升國內產製水準，就得跳脫利潤導向的製造業思維，轉成以產品導向的系統商。
例如美國在國防採購就非常注重供應鏈的管理，不但會盡量注意到所有細節，也建立成熟制度規範，並強制遵循。美國的購案不是發包做完就算了，還會另外雇用一個認證團隊獨立監察設計流程，這就是獨立驗證與認證（IV&V）的精神。這個團隊能找到的問題越多，代表表現越好，但承包公司當然希望被找到的問題越少越好，機制使兩邊相互競爭，也讓製程達到最好效果。
但台灣目前只能做到關鍵點查核，還沒有做到獨立驗證與認證的精神。大型案件需要「獨立驗證與穿透型查核」的做法。
中科院也為此設計，希望包括對於高教機等國造案能遵循不同的路徑，建構穿透型查核制度。每個製程都會派出我們的工程師去查看，甚至進行相關的財務查核。
問：國防產業的研發人才是關鍵因素，對於攬才及留才，中科院的策略與作法為何？
答：中科院經過組織轉型後，藉由人事鬆綁延攬優秀人才，在招募機制上，置重點於三十歲年輕一代，以院內資深核心人力為本，預計以十年期間，透過執行前瞻戰略性科研項目，完成世代傳承。
攬才部分，將採取多元管道方式進行招募，至於特殊優秀研發及管理人才，則採取專案遴選或推薦顧問方式，其薪資採取個別合議；同時，與產學研各界合作，從中挑選頂尖人才後，主動洽談合約及薪酬組合。
此外，囿於國內教育體系缺乏國防科技所需，如推進、火炸藥等特定經驗師資及設備，中科院將持續就四十歲以下的科研人力，擇優保訓國外，循序培訓各階層人才，加速完成技術傳承工作。中科院轉型後也強化敘薪彈性，提升外部競爭力，留住高科技的優秀人才。