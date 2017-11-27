不再用3碼數字 空軍戰機聯隊 下月更名

2017-11-27

〔記者羅添斌／台北報導〕以三碼數字為名稱的空軍各個戰機聯隊，現有名稱已沿用四十餘年，但自十二月起，將有重大調整。資深軍方官員昨天透露，空軍已經決定捨棄三碼數字的聯隊番號，主要考量是延續部隊傳承，並改回四十餘年前的舊稱，現有七個以三碼數字為部隊番號名稱的戰機聯隊，將在十二月一日同步進行更名。

官員指出，以位在台南的四四三聯隊為例，十二月一日起，將更名為「空軍第一戰術戰鬥機聯隊」，簡稱為「一聯隊」；位在屏東的空軍第四三九混合聯隊，將更名為「空軍第六混合聯隊」，簡稱為「六聯隊」。至於不以三碼數字做為部隊番號的其他空軍聯隊，例如通航聯隊、戰管聯隊及氣象聯隊等，仍然維持現有名稱不予變動。

空軍將於十二月一日在屏東基地舉行P3C反潛機部隊成軍典禮，邀請蔡英文總統主持並視導部隊，同時也將進行部隊更名典禮，要將第四三九聯隊的名稱，正式更名為第六聯隊。

空軍目前轄有十個聯隊，其中有七個作戰聯隊是以三碼數字做為部隊番號，包括四四三（台南）、四九九（新竹）、四二七（台中）、四五五（嘉義）、四○一（花蓮）、四三九（屏東）及七三七（台東）。

官員表示，其實戰機聯隊早期就是使用第一聯隊、第二聯隊等名稱，但在民國六十五年間，為了配合軍方政策，決定讓空軍各戰機聯隊番號與陸軍各師、海軍各艦隊的番號一樣，都使用三碼數字，因此空軍各聯隊的名稱先後改為以三碼數字稱呼，但為了部隊的傳承，即使改為三碼數字，三個字相加後的尾數，仍與舊名稱相同。

他舉例說，台南四四三聯隊原本是一聯隊，當年就是選三碼數字，讓其相加後的尾數仍為「一」，台中原本是三聯隊，改為四二七聯隊，但三碼數字相加後的尾數仍為「三」。