兩岸合編國文教材 台灣多校採用 》國教院：出版社自行贈送推薦

2017-11-27

〔記者吳柏軒、鍾麗華／台北報導〕昨天傳出兩岸合編高中國文教材，並通過教育部審定，遭質疑是中國統戰；專責教科書審定的國教院表示，兩冊書皆經實質審查並通過，但據了解，目前並無高中端採買，而是出版社自行贈送推薦，但該出版社已在今年六月申請停業，未來恐無法編撰後續教材，該套書無法完整銜接課程，明年將不會公告給學校選用。

出版社已停業 不會再公告選用

國教院教科書中心主任楊國揚說，教科書送審原則，必須符合台灣課綱內容，只要是國內經濟部登記在案、經營圖書的出版公司，都具備教科書送審資格，而出事的兩冊國文課本，當初填報申請的公司只有台灣的「育本數位」，所列編者也只有主編台灣戲曲學院副校長孫劍秋及幾位高中教師，看不出中國學者。

楊國揚表示，中國出版社不論是要跟台灣合編、或申請出版教科書，在實務上都不可行，國教院會從課綱把關內容，至於出版社後續推出的教師手冊、試卷等，則非法定審查，若有出包，應由高中教師向出版商直接反映，其對錯成敗由出版商負責。

學者斥亂來 教部應審慎把關

不過對於有對岸編寫的教科書深入台灣高中校園，有學者直呼「亂來、誇張」。政大台文所講座教授陳芳明認為，中國對台統戰想方設法，積極想要改造台灣年輕一代的想法，教育部絕不能輕忽，對於國中小、乃至高中職的教科書，應有審慎的把關機制，否則對台灣的民主體制帶來很大的傷害。

台北教育大學名譽教授李筱峰直斥，「亂來、誇張！」雖然編者指課本是以台商僑校為目標，但教育部能力所及，也不該讓台僑學校使用這類教材，而未來也應以新課綱對統派、親中人士出版的教科書加以嚴審。

民進黨立委黃國書認為「茲事體大」，台灣可以與中國進行文化、教育、學術等各項民間交流，但如果教科書也成為交流的一部分，就會淪為中國統戰的工具，這個效應不能輕忽。