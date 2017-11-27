兩岸合編國文教材 台灣多校採用

2017-11-27

中媒稱 福建師大等團隊 秉持「九二共識」 編寫完成

〔記者鍾麗華、周彥妤／台北報導〕中國對台統戰已深入高中教科書！由中國福建師大兩岸文化發展研究中心、福建師大文學院和台灣的中華文化教育學會合編的兩岸高中語文教材，昨天傳出這學期已有台北萬芳高中、達人女中、高雄前鎮高中、高師大附中等多所學校使用。

由育本數位出版、中華文化教育學會理事長、台灣戲曲學院副校長孫劍秋等人主編的「普通高中國文第一、第二冊」，分別在今年一月與六月經教育部國教院審定通過。根據中國媒體報導，該教科書已有台北、台中、高雄多所中學選用，並於上月二日和五日，在選用該教材的萬芳高中和高師大附中舉辦贈書儀式及教學觀摩會。

中媒強調，兩岸從二○一四年六月起，合編高中語文教材，團隊秉持「九二共識」，走訪兩岸數十所大學、中學，完成《高中國文》（含課本、教師手冊、教師用書）第一冊和第二冊、《中華文化基本教材》、《高中古詩文選讀》等總計十三冊五百萬字的編寫。

中媒指出，合編團隊在台灣召開六場教材教學交流研討會，福建師大文學院團隊帶著合編教材來台分享編寫經驗，連福州市、武夷山市的中學也選用該教材。

孫劍秋接受本報訪問時強調，當初編教科書的目的是鎖定東南亞僑校與中國市場，「如果台灣的學校都不能用，東南亞的學校怎麼會相信這套教材？」合編教材純粹出於商業考量，不該牽扯到統戰陰謀，而且該套教科書也符合課綱，完全是按照規矩來。

孫劍秋坦承，教科書上雖沒有提到對岸的編輯委員，但教師手冊、教師用書有清楚載明中國的編者，包括萬芳高中等校只有部分課程才用該套教科書，多數仍用國內其他版本教科書，而新課綱明年新學年可能上路，未來他不會再向教育部送審。

萬芳高中：內容與政治無關聯

對此，萬芳高中表示，校方並無選用此套教材，起因於引薦老師恰巧是台灣戲曲學院副校長孫劍秋的學生，該老師認為教材內容良好，側重賞析能力，校方獲悉後，也認為能夠為教學形式注入新意，且編撰師資都是一時之選，因此採納該老師的建議。

萬芳高中強調，內容與政治毫無關聯，裡面文章都是一般國文課本常見，盼外界不要過度揣測，甚至加以渲染。