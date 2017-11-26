想收回孫中山基金會 國民黨派人接觸蔡正元

2017-11-26

〔記者施曉光／台北報導〕被外界喻為國民黨「小金庫」的「孫中山紀念圖書館文教基金會」，迄今仍由前朝主席洪秀柱人馬掌控，黨中央遲未收回，最近因為涉中影案的基金會董事長、前國民黨政策會執行長蔡正元羈押期滿交保，傳聞原本按兵不動的黨中央已經出手，派人與蔡正元會面，希望近期召開董事會改組。

某藍營人士透露，蔡正元日前具保停押後隔天，已經先與洪秀柱見過面，黨中央直到前兩天才由某位黨務主管銜命，配合蔡正元照顧產後妻子，約在坐月子中心碰面，除了表達慰問，也溝通基金會改組事宜。

一位基金會董事指出，最近會決定開會日期，藉餐敘與蔡正元談及此事。此人透露，黨內透過擔任董事的黨務人士「做一些動作」，「表面上吃飯接風，想要不著痕跡，但其實大家都清楚。」

該名董事還說，目前狀況確實尷尬，如果「吃太快」，會被黨產會認定為附隨組織，但又忌憚被蔡正元等洪系人馬長期掌控。他強調，目前基金會的確獨立於黨中央運作。

另一位董事則認為，是否召開董事會仍要由蔡正元決定，而且在黨產會緊盯下，「黨部的東西帶到這邊來，我們也會害怕」，「還是一動不如一靜比較好。」

國民黨文傳會主委李明賢昨澄清，強調基金會改組並非黨部的事，也與黨中央沒有任何關係；被問到基金會改組後，是否會有黨務人士擔任董事？李明賢說，「不會吧！又不是黨的附隨組織，那是民間基金會。」

不過，「孫中山紀念圖書館文教基金會」歷屆董事長多由文傳會主委兼任，董事多隨黨職異動調整，前主委周志偉去職後，董事長就改由負責督導文傳會業務的蔡正元接任。對於董事會有擔任副董事長的現任行管會副主委李福軒與政策會執行秘書兼主任邱志誠，以及洪秀柱主政時期的黨務人士，李明賢說，這些人都是以民間身分擔任，不是黨務身分。