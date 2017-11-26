蔣萬安選北市長？馬吳都笑而不答

2017-11-26

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨台北市黨部昨慶祝建黨一二三週年，邀請前總統馬英九、主席吳敦義出席，被點名參選台北市長的黨籍立委蔣萬安也到場，一現身婦女志工競相合影，展現高人氣。馬英九、吳敦義兩人被問及是否看好蔣萬安競選市長，皆笑而不答。外傳與黨高層商談選舉之事，蔣萬安僅表示，有見面但沒談選舉。

市黨部昨在台北市議會地下室禮堂舉辦黨慶大會，活動以「薪火相傳、團結再起」為主軸，馬親自頒發晉齡證書給入黨滿五十年的吳敦義。馬展現一貫冷幽默，說「他（指吳）入黨五十年，我才四十九年，不過他大二入黨，我高三就入黨，你們說誰比較資深？」

馬英九表示，國民黨最大挑戰就在明年選舉拿下台北市，二○二○年總統選舉才有希望，他回想起一九九八年參與台北市長選舉，當時自己做為挑戰者，對手是現任市長，戰役雖然艱辛，最後也贏得選舉。

吳敦義也說，明年選舉，台北市是重中之重，要用公平機制挑出候選人，贏回首都，這是他最大盼望與期待。

市黨部主委黃呂錦茹被問到市長候選人是否採徵召方式？她表示，暫時沒徵召問題，黨內賢才輩出，大家都想爭取明年台北市議員、市長，會按黨內機制先協商再初選。

黃呂錦茹強調，所有要參選的人，她都會關心、了解動向；前立委丁守中記者會她有去，也與前行政院發言人鄭麗文談過，與蔣萬安會面是依原先計畫。