焦點評論》黨內拔擢要制度化

2017-11-26

記者鄒景雯／特稿

政黨在民主政治中的表現，對於一個社會的民主學習，扮演了引領的角色；可以集體向上提升，可以停滯不前，更可以往下沉淪。

二○一六年完成第三度政黨輪替，毫無疑問，台灣民主體制的鞏固又邁進了一大步，但是台灣民主品質的深化，大家都知道還有長路要走；其中，政黨內部的民主與進化不足，很是關鍵。特別是兩大政黨皆師承列寧政黨的組織架構，尤其在菁英拔擢的制度設計上，不免上層意志或派系栽培的痕跡甚深，公開透明的人才競爭程序，有待努力的空間總是很大。

從這個角度來看，民進黨在高雄、台南等多人角逐爆炸的選區，最近該黨有志爭取初選的參選人，一致積極參與各式政見辯論邀約，許多人可能不察這種風氣的轉變，其實非常具有典範作用。

以昨天的高雄市長電視辯論為例，民進黨五位表態一試的全部到齊，國民黨則是連可能對象都沒有，說明了高雄「鐵票區」的選區特色。在通過民進黨初選即等同當選的現實環境下，民進黨這五位，有所謂指定接班者，更有不同派系背景的清楚分屬，但是大家一起把這些優勢也好、包袱也罷，全部拋掉，共同站在辯論台上，較量對市政的熟悉度、規劃力以及眼界，用本事來訴諸於眾，這個做法，讓外界見識了民進黨的希望。

這小小的一步，至少反映了幾件事，第一，政黨的初選過程也應該進行公開辯論；第二，不只特定選區，全國各選區都要儘可能的公開競爭，一旦出現「徵召」，選民無疑可視同該黨無人、怯戰，或缺乏從政熱誠；第三，揭開提名黑箱的陽光政黨，可以吸引較多人才投入，有助政黨的永續與壯大，乃至民主的深化。

國民黨如果看了昨天民進黨高雄市長參選者的辯論，應該會緊張才對，不只是因為國民黨在不少選區連口袋名單皆逕付闕如，而是國民黨脫下執政西裝後，如果換不掉穿在內層的權威馬褂，用更大的力氣來建立公平的黨內拔擢制度，這種政黨恐怕就要練一下腿力，因為他們會蹲在戲棚下很久很久。