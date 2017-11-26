高市長初選辯論 民進黨5立委交鋒

2017-11-26

針對經濟、人口問題提出願景 展現君子之爭

〔記者葛祐豪、黃佳琳／高雄報導〕民進黨高雄市長初選首場電視辯論昨天登場，五位表態參選的立委趙天麟、管碧玲、劉世芳、林岱樺、陳其邁，分別針對高雄的經濟、人口問題提出願景，並接受本報總編輯鄒景雯、媒體人周玉蔻提問，過程互有攻防，但仍然展現君子之爭。

對於這場電視辯論會，高雄市長陳菊表示，市民的評分比市長的評分重要，她相信市民的判斷，會選出最適合、也最有執行力的人選。

趙天麟︰三重點拚經濟

趙天麟自許為「大高雄新經濟市長」，提出經濟發展、空污防制、人口增長等三大重點，尤其是經濟，他強調自己是招商市長，將設立招商辦公室。

管碧玲︰創南高生活圈

管碧玲強調要結合台南、屏東，創造南高雄生活圈，爭取設立國際機場，水電共同治理。她強調立委任內共創造高雄一萬個就業機會，有能力當「經濟市長」。

劉世芳︰要強化執行力

劉世芳表示，高雄最重要的是轉型，關鍵在於執行，沒有執行力，高雄人看不到輕軌、捷運黃線、市圖總館等重大建設，她會穩穩接住陳菊棒子，帶領高雄人往前衝。

林岱樺︰解決民生問題

林岱樺說，政治比的不是派系財團，而是解決人民生活問題，她的政見是增加就業機會、改善污染問題，並提升捷運車站周邊的產業功能、場館經濟及水域經濟。

陳其邁︰帶領高雄轉型

最後登場的陳其邁走感性路線，強調高雄沒跟上這波產業轉型機會，使得高雄子弟在外地工作，更造成高雄重工業污染，他將以創新打拚的高雄精神，帶領高雄轉型。

媒體人提問部分，本報總編輯鄒景雯指出，高雄人口今年從第二掉到第三，少子化、高齡化問題，勢必成為未來高雄市長治理時的難題，加上高雄勞動參與率低於全台平均值，參選人如何解決這些問題？

陳其邁認為應提供優質工作機會，讓年輕人在高雄落地生根；趙天麟承諾提高生育現金補助；劉世芳表示少子化是國安問題，將提供多元就業機會；管碧玲強調會設立產業輔導團來解決就業問題；林岱樺則有自信改善招商環境，增加工作機會。

初選通過辭立委？三人說會

周玉蔻則請五人表態，初選通過後是否會辭掉立委？劉世芳、管碧玲、趙天麟都說會辭，林岱樺說不會辭，陳其邁則沒有回應此問題。

周玉蔻另詢問五人是否曾收受慶富的政治獻金？管碧玲、趙天麟及陳其邁均表示沒拿過慶富的政治獻金，劉世芳強調所有政治獻金都依法申報，其中並無慶富集團或陳慶男相關的捐款，林岱樺則未針對此點回答。

這場電視辯論會是由壹電視主辦，分為申論、提問、交叉詰問、結論等程序，歷時三小時，五名立委表現平穩，會前與會後都來個「君子之握」，希望消除外界對高雄市長初選刀刀見骨的傳聞。