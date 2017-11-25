泰簽峰迴路轉 吳敦義今出訪菲泰

2017-11-25

〔記者施曉光、彭琬馨／台北報導〕國民黨主席吳敦義今將配合黨慶活動出訪，原本昨天下午三點多，國民黨對外公布行程，只有菲律賓一地，並說明因泰方對簽證申請「已讀不回」，取消原定安排的泰國行程。但兩小時後，國民黨又改口四點半接獲泰國駐台辦事處通知，泰國外交部已批准吳敦義夫婦等人員的泰簽申請，因此原本宣布的「菲律賓五日行」，到了傍晚又峰迴路轉改成「菲、泰八日行」。

國民黨昨天中午才自泰國駐台辦事處抽回相關人員的護照，傍晚又緊急送至泰國駐台辦事處辦理簽證作業，已經辦理退票的飛泰國航程機票，又再臨時訂購。吳敦義一行預定二十八日自菲律賓轉赴泰國，十二月二日返國，此行主要參加菲、泰總支部舉辦的國民黨建黨一二三週年黨慶活動。

日前就傳出吳敦義要赴菲、泰兩地七天，但遭國民黨發言人否認，強調七天都會待在菲律賓，直到昨日中午仍未獲得泰方簽證，國民黨在下午三點多對外說明，吳敦義預定赴泰，泰國簽證早在兩週前就遞件申請，但遲至昨日申請被泰國駐台辦事處「已讀不回」，因此決定取消泰國行程，原本七天行程縮短為五天，只訪菲律賓。

當時國民黨文傳會主委李明賢還抱怨說，一般泰簽申請最多三至五天就會下來，為何這次過了兩週時間還沒通過，「感覺比較莫名其妙」。

到了傍晚，國民黨又對外說明，下午四點半接到泰方核准簽證申請通知，於是緊急作業，恢復泰國行程。

前國民黨主席洪秀柱七月間也曾計畫訪問泰國，當時就是被泰方「已讀不回」，最後取消訪問，這次吳敦義訪泰簽證則在最後出現峰迴路轉的結局。

對泰國政府刁難簽證，民進黨立委羅致政受訪表示，背後明顯是中國政治干擾，顯示吳敦義不是中國可以接受的人選，國共關係生變；民進黨立委李俊俋則說，中國老是搞小手段限縮台灣外交空間，對兩岸關係沒有幫助，呼籲中國應正視台灣存在的事實。

泰國駐台辦事處對遲發簽證沒有回應。我駐泰代表處表示，將全力配合協助前副總統吳敦義訪問行程。