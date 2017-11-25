婦聯會拖字訣 立委︰政府不應讓步

2017-11-25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部、黨產會釋出善意與婦聯會三方協商，談判時程逾四個月，婦聯會仍抗拒簽署行政契約，朝野立委昨認為，婦聯會藉拖延逼迫政府讓步，不應再對婦聯會有所寬限，應立即撤換負責人辜嚴倬雲，並依黨產條例處理。

「用拖死狗方式，在那抗拒追查！」民進黨立委陳其邁痛批，婦聯會很明顯在以拖待變，用時間換取空間，看能不能撈到任何有利條件，讓自肥的勞軍捐不被追查，才會不斷抗拒隱匿資產懲罰負責人條款。

陳其邁指出，只要隱匿資產懲罰條款不及於負責人，辜嚴倬雲便可全身而退，一筆爛帳的婦聯會、海內外分會資產，以後都無從查起，很明顯想設下斷點，規避隱匿責任，以後那些未查到的資產，都可以豁免脫產。

促撤換負責人辜嚴倬雲 年底前解散

民進黨立委賴瑞隆表示，既然婦聯會持續抗拒民主轉型，協商延長一個月屆滿，黨產會就應依照黨產條例處分，內政部也應撤換婦聯會負責人，並在年底前解散婦聯會。

賴瑞隆強調，婦聯會資產來自國家勞軍捐，總資產收歸國有是理所當然，政府願協商留下六十九億元讓它做公益，官方要派代表進董事會監督，婦聯會連這都抗拒，分明想繼續掌控董事會，規避國家監督。

時代力量立委徐永明認為，婦聯會不要敬酒不吃吃罰酒，把國家資源好處拿光，卻不願妥協，既然婦聯會不斷拖延，內政部可宣布放棄協商，交由黨產會依法處理，讓附隨組織的財產全部收歸國有。