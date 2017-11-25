新聞幕後》婦聯會內訌 黨產會、內政部不同調

2017-11-25

記者陳鈺馥／特稿

內政部、黨產會、婦聯會三方協商瀕臨破局，談判四個月來各方立場不一，婦聯會面對轉型正義的態度更與官方背道而馳，坐擁三百八十一億元資產的婦聯會，成立六十八年來黨國利益結構盤根錯節，政府要與虎謀皮談何容易。

內政部在七月廿四日誓言三個月內讓婦聯會走入歷史，當初是以撤換負責人為手段將婦聯會架上談判桌，婦聯會不願任人宰割，開出政府不得追查勞軍捐，董事會政府代表須為文官、社會公正人士由婦聯會提名等條件，避免官夫人俱樂部成員被洗盤。

據了解，對於是否要與婦聯會談判，最早黨產會內部意見也不同，主戰派委員認為不應與之協商，應依黨產條例依法處理，最後前黨產會主委顧立雄釋出善意，選擇走入協商大門。

但誇張的是，對婦聯會所開出不合理條件，黨產會在三方談判之初，竟完全被蒙在鼓裡，內部不滿未被告知，現在談到最後更發覺，要讓婦聯會民主轉型並不容易，保守抵抗程度超乎想像。

在婦聯會方面，面對黨產會祭出隱匿資產懲罰負責人條款，辜嚴倬雲及底下成員強烈不滿，認為黨產會加入究責條款是對婦聯會的不信任，內部鷹派、鴿派也鬧內訌，鷹派主張打官司捍衛婦聯會，鴿派還願意與內政部談，不讓協商破局。

知情人士指出，婦聯會鷹派常委拒絕接受協商內容，認為辜嚴倬雲若同意，就是把婦聯會賣掉，辜嚴倬雲則顧忌懲罰條款，擔心自己被底下隱匿資產的人賣掉；鴿派則以拖待變，希望藉此逼官方讓步。

據了解，因黨產會與婦聯會在談判過程中吵架撕破臉，近日三方協商已不再開，僅剩內政部與婦聯會電話保持溝通。

內政部私下抱怨，黨產會針對辜嚴倬雲祭出懲罰條款，讓早可簽約的協商簽不了，更犯下談判大忌。但黨產會不這麼認為，主張婦聯會案須符合社會期待及對等，內政部太早攤牌，反而會被婦聯會吃定。

一場協商三方立場大不同，婦聯會處心積慮防止政府介入董事會，更擔心黨產會繼續追查名下資產；內政部騎虎難下，盼能續協商處理；黨產會早與婦聯會撕破臉，調查婦聯會名下資產工作從未間斷，而婦聯會也透過眼線得知，三方之間互信基礎薄弱，三方協商會卡關也不意外。