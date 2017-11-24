國民黨慶任「一日主播」 推崇蔣經國與鄧小平 立委諷吳敦義 想回到威權美好年代

2017-11-24

〔記者施曉光、曾韋禎／台北報導〕國民黨今天將舉辦一百廿三週年黨慶大會，黨主席吳敦義昨日先於國民黨官方臉書的「黨慶直播特輯」中預告黨慶活動內容，他除了批評蔡英文總統執政，還特別強調最欽佩的兩位領導人就是蔣經國和鄧小平，雖然蔣、鄧兩人個頭都不高，但治理國家都有做到志比天高，而且心胸似海、雙肩勝鐵。

對此，民進黨立委莊瑞雄抨擊，吳敦義什麼人不好推崇，卻去歌頌蔣經國與鄧小平，難道不知這些威權獨夫帶給人民多大痛苦與悲哀？蔣經國長期掌控情報與特務系統，執行白色恐怖，給台灣造成多少破碎家庭；鄧小平甚至下令解放軍開進天安門大肆屠殺，鎮壓民運。

莊瑞雄表示，台灣都解嚴卅年了，吳敦義居然還在緬懷這些威權獨夫；是不是想回到過去那個國民黨橫行霸道、國庫通黨庫的「美好年代」？真讓人不知做何感想。

吳敦義昨先於「黨慶直播特輯」中擔任「一日主播」，分別與扮演「特派記者」的副主席曾永權、郝龍斌「連線」，預告黨慶活動內容。

吳敦義之後接受曾任主播的文傳會副主委鍾沛君訪問。談訪中，吳敦義強調擔任國家領導人，必須要有氣度與心胸，他並強調最欽佩蔣經國與鄧小平，推崇蔣、鄧兩人一個在台灣推動十大建設與十大革新，另一個推動中國改革開放，兩人雖然個頭都不高，但治理國家都有做到志比天高，而且共同具有國家領導人的基本特質，也就是目光如炬、心胸似海、雙肩勝鐵。

吳敦義還質疑蔡英文沒有同理心，雖稱勞工是她心頭上最軟的一塊，原本讓人欽佩或覺得肉麻，如今卻又踐踏勞工（指「一例一休」修法），過去蔡英文兩次競選總統都提出要維持現狀，但真正做了總統之後，並沒有做到維持現狀，兩岸關係變成「已讀不回」。