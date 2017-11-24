國民黨搶救遭凍結資金 法官：訴訟程序有疑義

2017-11-24

〔記者吳政峰／台北報導〕行政院黨產會懷疑國民黨隱匿財產，去年凍結其資金逾八億元，國民黨主張這些錢是用來支付黨工薪水，屬不應被禁止處分的「法定義務」資金，提告要求解禁；台北高等行政法院認為，國民黨提告前走的救濟程序正不正確，攸關裁判結果，昨當庭裁示本案「候核辦」，待合議庭討論後再決定是否進入實體審理，換言之，國民黨想動用這筆錢，恐怕還有得等！

法官指出，國民黨須走完正確的救濟程序，才能到行政法院進行實體審理，但國民黨之前走的是「複查」，黨產會則認為要「訴願」，程序上已有疑義，法院得先釐清究竟走哪一種途徑才合理。

當庭裁示本案「候核辦」

法官認為，黨產條例的立法進程中僅提到「黨團協商」，沒有明確立法意旨，但立法意旨攸關判決結果，為避免程序問題影響訴訟正確性，合議庭將審慎討論再決定是否進入實體審理，全案「候核辦」。

黨產條例去年八月卅一日施行，國民黨提前一天兌現一張五二○○萬元的台銀支票，被黨產會於九月廿日做出凍結國民黨名下九張共四億六八○○萬元台銀支票及永豐金帳戶三億六千萬餘元的保全處分。

國民黨提告聲請「停止強制執行」，十一月四日勝訴，扳回一城；黨產會不甘示弱，三日後再次對國民黨做出禁止處分財產的決定。

國民黨不服，主張這些錢都是支付黨工薪水的必要支出，符合黨產條例「履行法定義務」但書，不應被禁止，向黨產會提出「複查」。但黨產會認為處分的救濟程序應循「訴願」，而非「複查」，將全案移請行政院訴願審議委員會，但訴願會認為國民黨是以「複查」提出救濟，又丟回黨產會，黨產會認定國民黨救濟程序錯誤，予以駁回；國民黨七月走上行政訴訟。