牽制我友邦？ 中國下令 禁組團遊梵蒂岡、帛琉

2017-11-24

外交部：不影響我與友邦關係

〔記者呂伊萱、鍾麗華／台北報導〕中國近日下禁令，禁止中國旅行社組團赴梵蒂岡與帛琉旅遊。由於梵蒂岡與帛琉皆為我國友邦，外界猜測是否為中國牽制我國邦交的作法。外交部發言人李憲章昨天回應說，這是中國大陸的單向作為，不予評論，並強調其對我們和友邦的關係不會有任何影響。

陸委會副主委邱垂正昨也強調，中國大陸應充分尊重我國與邦交國維繫邦誼權利，兩岸應在國際間相互尊重與友善對待，以維繫良性和諧兩岸關係。自由旅行是民眾基本權益，而非政治工具，政府不希望對岸利用政治力，干擾單純的旅遊與交流，若是如此作為，對於中國大陸的國際形象也會帶來負面影響，國際社會也難認同，這是損人不利己的。

中國北京鳳凰假期國際旅行社十六日緊急公告指出，中國國家旅遊局正對各大旅行社展開秋冬檢查工作，旅行社若組團赴梵蒂岡、帛琉等地將遭罰人民幣卅萬元（約新台幣一三五萬元）。

據中國國家旅遊局網站資料，目前中國開放組團旅遊國家或地區有一二七個，台灣雖在二○○八年列為全面開放，但台灣的廿個邦交國皆不在開放名單內。

雖然外電報導指出，中國官方人士證實禁令是出於政治因素。不過，帛琉為降低觀光熱潮對環境的衝擊，於二○一五年起就減少中國直航航班；據悉中國旅遊團也常在梵蒂岡發生消費糾紛，相關禁令可能另有原因。