「我是三軍統帥，我一定會照顧大家」 蔡上莒光園地：軍人退撫從優

2017-11-24

〔記者蘇永耀／台北報導〕政府正推動軍人年改，蔡英文總統昨日首度透過軍中的莒光園地發表談話，強調軍人年金改革的重點只有一個，就是從優照顧國軍，不只要讓軍人年金維持財務平衡，更重要的工作，是要確保軍隊的精良戰力。總統並說，「我是三軍統帥，請放心，我一定會照顧大家」。

政府近日因推軍人年改，加上調查海軍獵雷艦案等，社會意見紛陳，為穩固軍心，總統連兩日發表談話。前天在軍方公布獵雷艦案懲處名單後，總統強調國軍要勇敢面對，有錯就改，而推動國艦國造的決心，則不會改變。昨則針對軍人年改，透過國軍固定收看的莒光園地說明政府的立場。

籲國軍不要被不實傳言誤導

總統表示，國軍總是堅守崗位，默默守護中華民國。正因為如此，社會應該給國軍更多的照顧。所以，當政府進行退休制度和年金改革的時候，她就特別要求，務必考量國軍的特殊性，把國軍的制度和公教分開設計，這也是台灣社會的共識。

蔡總統說，政府必須要推動新的制度變革，這是為了制度的穩定與財務永續，更是為了要讓現役軍人退伍之後，也能夠跟已退伍的學長姊們一樣，領得到退休俸，維持生活的基本保障。

總統認為，軍人年金改革的重點只有一個，就是要從優照顧國軍，不只要讓軍人年金維持財務平衡，更重要的工作，是要確保軍隊的精良戰力。

總統還說，政府參考先進國家的退撫制度，並加以改良，除設計最低生活保障的樓地板之外，也鼓勵官兵長留久用。要讓為國奉獻的國軍，都可以在結束軍旅生涯之後，得到合理的生活保障。

對於軍人年改版本，蔡總統說，國防部會持續說明制度的細節，繼續溝通，聽取各界意見。總統還特別指出，不要被不實的傳言所誤導，要對政府有信心，「我是三軍統帥，請放心，我一定會照顧大家」。