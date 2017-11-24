19大後 中國軍機4度近台 日戰機升空

2017-11-24

〔記者涂鉅旻、鍾麗華／台北報導〕中國軍機昨日再度出籠，根據日本防衛省圖資，一架「運八」電戰機穿越宮古海峽後，緊貼北緯廿七度線向西巡航，而我防空識別區北界位在北緯廿九度，該機疑已侵入我防空識別區。另外有四架「轟六」轟炸機自西太平洋向西北方飛行，直穿宮古海峽後返航，為此，日本自衛隊戰機並升空因應。

這是中共「十九大」後，中國軍機第四起接近我國外海。中國解放軍空軍發言人申進科昨稱，飛越宮古海峽的「轟六」轟炸機，自陝西基地起飛。中方刻意透露起飛基地的說法，顯示解放軍長程戰略空軍部隊的部署縱深，已不侷限於沿海第一線機場。

國防部：全程機艦監偵 無特殊狀況

對於中國軍機再度出籠，國防部長馮世寬昨上午參加行政院院會後，即進入聯合作戰指揮中心，聽取副參謀總長執行官陳寶餘上將督導詳情，指示確實監控中國軍機活動，並依狀況、按規定掌握共機最新動態。國軍全程依規定派遣機、艦監偵與應處，並無特殊狀況。

軍方昨未多說明解放軍的編隊規模，但據了解，中國軍機昨日編隊和前日類似，包括「轟六」轟炸機、蘇愷三十戰鬥機、「運八」電戰機、伊留申–七八加油機等，自巴士海峽往東飛行後，至西太平洋演訓。

國防部表示，中國機隊進行「遠海長航」訓練後，部分機種沿原航路飛返駐地，據知有一架「運八」電戰機，經巴士海峽轉往東北飛行，穿越宮古海峽後飛返駐地。但軍方未說明中國軍機編隊有無進入我防空識別區。

不過，根據日本防衛省圖資，這架「運八」電戰機穿越宮古海峽後，緊貼北緯廿七度線向西巡航，而我國防空識別區北界位在北緯廿九度，該機疑已侵入我防空識別區。

對於中國軍機在十九大後持續接近我國外海，陸委會副主委邱垂正昨在例行記者會表示，陸方常態性的機艦巡航，已經升高台海區域緊張，呼籲陸方應自我克制，共同維護台海的區域和平穩定繁榮發展，「我們不願意看到陸方的機艦威脅台灣形成常態」。