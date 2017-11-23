民進黨新決議文 明年中出爐

2017-11-23

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨主席、總統蔡英文於九月民進黨全代會宣示啟動十二項「新論述」討論。黨政人士透露，蔡主席任內所主導的新論述，在中常會逐項討論後，規劃將文字整理集結，進而提出新的決議文，成為民進黨第六個決議文。據知，新決議文文字預計明年中出爐，送至中執會通過後，再送明年全代會通過，為民進黨未來在各項議題的新路線進行定調。

蔡英文於全代會中指示民進黨智庫，針對外交與國際參與、區域安全與兩岸、國防、自由人權、政治體制、財經、社福、勞動、農林漁牧、教育與文化、數位科技及國土規劃等十二大面向逐項討論。

黨政人士指出，目前傾向以決議文的形式進行，最後形式為何仍待討論過程決定；新決議文將做為民進黨未來對台灣內政議題改革路線的基礎，不會觸及敏感的國家定位及兩岸議題。

民進黨目前已有台灣前途決議文、開創台灣經濟新局決議文、族群多元國家一體決議文、正常國家決議文、台灣新世代社會經濟決議文等五個決議文。

黨政人士指出，蔡英文已於全代會中表示，過去每當內外部環境產生巨大變化時，民進黨就會形成新的論述，帶領台灣走向新方向；他指出，此次提出新的決議文，是因在黨綱或過去決議文中，許多內容都已被實現，面對新的局勢，因而提出新的框架。

該人士舉例，民進黨過去將反核列入黨綱，但目前邁向非核家園的目標已經非常確定，新論述、新決議文則會在此基礎下，提出民進黨在能源政策的新框架。

民進黨秘書長洪耀福會後表示，新論述將逐一在中常會提出並通過，至於是否提出新黨綱或新政綱，還沒這樣的計畫。

民進黨中常會昨則討論並通過「關於黨對台灣當前金融政策的新論述」，民進黨智庫副執行長陳錦稷轉述，台灣應引導國民儲蓄投入實體經濟；台灣應強化金融服務的社會責任；第三，台灣應該強化金融監理與金融業公司治理；最後，台灣應該鼓勵金融創新，發展金融科技。