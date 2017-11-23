共軍機群穿越巴士海峽 切入我防空識別區

2017-11-23

〔記者涂鉅旻、呂伊萱／台北報導〕中共十九大後，首次出現大規模軍機編隊近台事件。中國「轟六」轟炸機、「運八」電戰機與「圖一五四」電偵機、「伊爾七十八」空中加油機、「蘇愷三十」戰鬥機等逾十架各型機昨經巴士海峽飛往西太平洋，甚至曾切入我防空識別區；國防部長馮世寬昨在立法院答詢時說：「他們今天準備做一個非常實際的攻擊航線到西太平洋。」

逾10架各型軍機近台 我F-16示警

官員透露，由於防空識別區的邊界並非弧形，他國軍機如接近防空識別區，都有「切入」的可能，我國戰機即會起飛因應監控，以昨日的情形而言，中國軍機在巴士海峽飛行時，的確有略微「貼線」，甚至進入我防空識別區的情形；當中國軍機進入我防空識別區時，我F-16戰機隨即以無線電廣播示警，中國軍機也隨即離開我防空識別區。

馮世寬昨上午列席外交及國防委員會進行獵雷艦專案報告，但遲到半小時；國民黨立委呂玉玲問及此事，馮世寬回答說，他稍早參加總統府例行國安會議，並透露「中國軍機今日多批出來活動」。

在委員會開會時，馮世寬一度中斷答詢，步出會議室與作戰中心聯繫，掌握敵情。馮世寬答詢時直言，這次比較特殊的是，中國不但有監偵機、轟炸機出沒，而且還有加油機、蘇愷三十戰鬥機掩護，「很簡單地說，他們今天準備做一個非常實際的攻擊航線到西太平洋。」我方則在台灣海峽的防空識別區做好最好防禦，有預警機與攔截機起飛。立委賴士葆追問，中國軍機有無超過十架？馮世寬說：「差不多是這樣子。」

馮世寬︰

對岸要將攻擊航線拉到西太平洋

馮事後受訪說，這次中國軍機「從南邊來」，也證實機隊包括轟六與其他機種；馮強調，國防部不會因為慶富案有任何鬆懈，國安機制照走、一切正常。馮稍晚並赴國軍聯合作戰指揮中心聽取簡報，與副參謀總長執行官陳寶餘上將等幹部研討，期許執勤人員發揮團隊精神，守護空防安全。

在中共十九大結束後，這是第三次中國軍機近台，且此次擴大編組，加入加油機與戰鬥機等進行演訓。

國防部發布新聞稿指出，中共昨上午計有轟六、運八、圖一五四、伊爾七十八、蘇愷三十等各型機多架，經巴士海峽飛往西太平洋，從事跨島鏈遠海長航訓練。國防部昨晚公布一系列共軍軍機照片，顯示國軍對共機活動全程均能監偵掌握。

民進黨立委羅致政評析指出，中國在十九大之後不久就有這麼大的軍事動作，顯示中國不怕美國的反應，對美國是個警訊，而未來太平洋兩權爭霸也是必然趨勢；中共軍機演訓並非直接針對台灣，但透過演訓展現封鎖台灣、反美日介入的能力。

國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲表示，這一次中共機隊編組幾乎等於一個長程打擊群，在象徵性與武力展示的強度方面，都勝過以往周邊的遠海長航。