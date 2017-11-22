裁撤六外館 資源挹注新南向

2017-11-22

預算約一億九千餘萬元 調整幅度六年來最大

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國駐外館處今年度因斷交事件與裁併規劃，減少六個大使館、代表處與辦事處，預算資源約一億九千餘萬元，是近六年中調整幅度較大的一年。外交部表示，配合政府當前重要政策，將會把部分資源分配至新南向國家館處，員額編制也移撥至新南向目標國及友邦等館處。

因應我國外交資源成本效益評估，外交部去年提出裁撤外館計畫；今年一月裁撤駐利比亞代表處，駐吉達辦事處七月起暫停運作，駐關島辦事處業務八月起整併至駐帛琉大使館，駐挪威代表處則於九月底暫停營運。

除調整上述外館佈局外，由於我國與聖多美普林西比及巴拿馬都在今年度內斷交，駐兩國的大使館分別隨之裁撤。

我國自二○○九年前外交部長歐鴻鍊任內，裁撤駐約翰尼斯堡辦事處、駐箇郎總領事館、駐委內瑞拉、駐玻利維亞與駐孟加拉代表處等五外館後，便無大動作刪減外館；僅二○一三年因與甘比亞斷交，裁減駐甘比亞大使館。其餘皆是加設駐點，包括二○一一年增設我駐印度清奈辦事處，二○一五年與二○一六年分別在印尼泗水與緬甸設處。

根據立法院預算中心評估報告，刪減的六個外館，原編列預算共一億九二七三萬餘元，成為外交部得另行運用的資源，其中包括人事費一億五千萬餘元、業務費三千九百萬餘元及獎補助費一○七萬餘元。外交部表示，配合政府當前重要政策，將會把部分資源分配至新南向國家館處，人力則移撥至新南向目標國、邦交國與業務重點等館處。

據了解，這些外館的人力將投入緬甸、越南、菲律賓、泰國、馬來西亞、印尼等新南向重點國；也會轉移至瓜地馬拉、索羅門群島、薩爾瓦多、聖文森、教廷、吉里巴斯、貝里斯等友邦外館；另因應巴布亞紐幾內亞將舉辦下屆APEC會議，巴紐亦為人力投入的業務重點館處。

我駐外館處計有一一四個，包括廿個大使館、兩個總領事館、五十五個代表處、三十六個辦事處及一個代表團，據悉明年度目前尚無整併規劃。