學者：台灣難簽FTA 95％因為北京

2017-11-22

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國與他國洽簽自由貿易協定（FTA）過程時常遭到「冷處理」，中經院WTO與RTA中心副執行長李淳昨受訪時直言，「簽不出來，九十五％是因為北京」，因中國將簽署FTA視為他國對台灣的承認，也和各國明確表態，台灣有時連「表達誠意的機會都沒有」。

CPTPP是台灣最後的機會

李淳建議，台灣應盡全力加入跨太平洋夥伴包容與全面進展協定（CPTPP），因其政治敏感度較低，「可能是台灣最後的機會」。

FTA是世貿組織架構下，各經濟體促進經貿整合的協定，藉由消除貿易壁壘，爭取更有利的國際貿易環境。李淳分析，FTA對台灣的重要性有三個層次，一 是台灣對外貿易依存度高，進出口貿易一直是GDP成長的重要成分，相對於區域內其他國家，台灣透過貿易創造的經濟效益都是最高的，也因此降低貿易障礙對台灣助益很大。

其次則是台灣與南韓、日本等國家的競爭關係，李淳說，南韓與台灣有六成貨品種類相近，當台商在中國和越南等地設立工廠、最後銷往歐美，而南韓和這些國家都簽有FTA時，「硬碰硬的競爭關係」更嚴峻。第三，欠缺FTA的環境也會加速產業外移，當前台灣產業外移的速度比日韓快，連帶會影響就業與薪資成長卡關等問題。

李淳指出，簽訂FTA能夠加速國內經貿法規的改革速度，與國際接軌，例如越南靠著和美歐談FTA，將國家經貿環境提升到新境界，是近年有目共睹的事情。

但即使台灣力圖洽簽FTA，卻每每遭遇阻力，李淳坦言「簽不出來是事實」，而「九十五％的原因是北京」，因為中國將簽署FTA視為他國「承認」台灣為經濟或政治實體，在不希望台灣擴大國際關係的情形下，更將經濟手段當成政治報復的工具，例如台澳洽簽FTA時，中國就對澳洲祭出制裁，抽掉大筆能源訂單，「不難想像澳洲態度轉趨保守」。

但台灣和星、紐兩國簽署FTA的名義都是「台澎金馬關稅領域」，顯示台灣無意在此追求政治承認，但中國阻撓依舊。

李淳認為，「CPTPP可能是台灣最後的機會」，因為CPTPP國家多、降低雙邊互動的敏感性，且CPTPP明言「歡迎所有APEC經濟體參加」；台灣若能加入高標準的CPTPP，對融入區域經貿整合也會有一步到位的效果，更能進一步促進台灣法規改革。