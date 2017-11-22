助慶富解套？ 王定宇點名吳志揚

2017-11-22

〔記者彭琬馨、林良昇、鄭鴻達、錢利忠／台北報導〕民進黨立委王定宇昨指出，負責承辦慶富獵雷艦案的眾勤德久法律事務所是當初建議海軍調降投標廠商財力條件的主要單位，甚至讓慶富在不需解約的情況下，以每天僅需繳交罰款五千八百二十二元，便能繼續無條件展延輸出許可繳交期限；王定宇點名眾勤德久法律事務所負責人、國民黨立委吳志揚應出面說明，有什麼理由要讓慶富輕鬆過關。

吳：早已退出律師事務所經營

吳志揚回應表示，他自二○○九年底擔任桃園縣長後，即停止執行律師業務，並退出律師事務所經營，且完成負責人變更登記，之後該負責人另行與其他律師共同成立眾勤德久，與他本人無任何關聯，他亦未開設或投資任何律師事務所。

慶富詐貸案持續延燒，王定宇昨召開記者會再爆，依合約慶富須在二○一五年九月三日前繳交輸出許可，否則就是違約，海軍內部在輸出許可首次到期時，讓慶富無條件展延至同年十一月三日，但慶富在十一月三日仍無法提出輸出許可文件，當時的海軍司令李喜明與副司令黃曙光，以兩個小時的時間「火速」簽完公文，替慶富解套，讓拿不出輸出許可的慶富，僅需每日繳交五千八百二十二元「就活起來了」。

王定宇表示，依國防部內部的通用條款，若延遲交貨者，每日罰金應以總價千分之一計算，但負責承攬慶富獵雷艦案的眾勤德久法律事務所，卻在合約將違約金降至總價的千分之○．○○一，讓慶富原先需繳交每日五百八十多萬元違約金，下降至五千八百二十二元。

眾勤德久：僅提供法律專業意見

眾勤德久法律事務所合夥律師徐克銘則表示，眾勤德久確有受海軍委託參與獵雷艦案的法律諮詢，但僅針對契約有無違法提供法律的專業意見，調降投標廠商財力條件的決策單位則是海軍。