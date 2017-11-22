藍營炒作高雄幫 陳菊籲勿轉移焦點

2017-11-22

〔記者鄭鴻達、李欣芳、王榮祥、盧冠誠／綜合報導〕獵雷艦案持續延燒，國民黨立委賴士葆、曾銘宗、費鴻泰等人昨召開記者會羅列「高雄幫」名單，強調「高雄幫」已取代「財經幫」；同時質疑，高銀何以在慶富得標後四天就急著給予履約保證，若無高層授意，高雄市海洋局前局長王端仁憑啥去「喬」興達港土地。

高雄市長陳菊則批評說，藍營民代用捕風捉影方式影射高雄跟弊案有關連性，其心可議，呼籲不要轉移焦點，回歸司法調查。

高市副市長許立明指出，藍營總是刻意忽視高銀履約保證的重點，就是「履約保證開出後，陸續有四家銀行不願主辦聯貸，直到一銀承接，可見高銀履約保證並非銀行願意主辦聯貸的主因」。

高雄銀行也再次說明，強調開給慶富的履約保證純粹是生意，如同幫人作保，在業界很常見，也強調在獵雷艦案發生前，與慶富信貸往來及慶富的貸款繳息都正常。

國民黨立委羅列「高雄幫」名單包含金管會前主委李瑞倉、工程會主委吳宏謀、客委會主委李永得、交通部次長王國材、衛福部政次何啟功、教育部政次蔡清華、退輔會副主委劉樹林、台船董事長鄭文隆、前中油董事長陳金德、台鹽董事長陳啟昱、合庫董事長雷仲達、第一銀行董事長董瑞斌、台灣中小企業銀行董事長黃博怡等。

賴士葆抨擊，林全過去一直被新潮流攻擊為「老藍男」、「財經幫」，如今卻都是高雄幫，表面是蔡英文總統在執政，實際上卻是高雄幫與新系，蔡英文應堅守，勿讓派系、地方吃光光。

董瑞斌：都是「台灣幫」

昨接任第一金控董事長的董瑞斌回應說，「很榮幸能夠在高雄服務四年左右」，但占職業生涯不到五分之一，像雷仲達、黃博怡也是，其實有八十％時間在台北市服務，而我們身在台灣、長在台灣，其實叫「台灣幫」比較貼切。

45.5億損失 年底擬一次提列

一銀對於慶富集團授信的最大損失約四十五．五億元，內部原先預定年底前以提存五十％（近二十三億元）為目標，董瑞斌則表示，「我傾向今年底前一次提列」，明年就從新開始，但確切數字還要跟會計師討論。

費鴻泰另指出，蔡英文總統上任後，「是否有民進黨高官曾致電官股銀行，希望給慶富融資，金額高達一、兩千萬美元？」他呼籲行政院長賴清德查清此事並交由高檢及最高檢偵辦，若敢說沒有，他將公開講出是誰打的電話。