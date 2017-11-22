被指脫模說法兜不攏 海軍要告媒體

2017-11-22

〔記者鄭鴻達、涂鉅旻／台北報導〕慶富案持續延燒，媒體報導海軍與慶富關於首艘獵雷艦脫模作業時間的說法兜不攏，國防部昨召開記者會反駁強調，這是未經查證的不實報導，「是可忍，孰不可忍！」海軍將召集律師團，針對該報導內容「每一個字」，評估看能告多少條。

平面媒體報導，海軍聲稱慶富於去年九月廿七日已完成首艘獵雷艦的「脫模作業」，但有錄音顯示，慶富副董事長陳偉志曾向軍方高層自承，九月底才要「準備脫模」，而非海軍所稱已完成脫模。

國防部昨召開記者會，國防部發言人陳中吉表示，國防部對任何調查都不會迴避，但不接受不實報導。他強調，該錄音檔為去年九月十六日在高雄舉辦的海事展中，現任參謀總長、時任副部長李喜明參與開幕儀式後，到各攤位參觀，解說人員進行陳展品項說明，且介紹其他模擬內容，李順勢點點頭，稱說明很專業，但不能就說這是「陳偉志公然向高層要求說要付款。」

陳中吉說，針對該錄音檔，國防部、海軍已發布新聞稿及說明，但仍被少數媒體及不明就裡者臆測、想像，希望媒體能善盡查證責任，不要刻意混淆視聽與焦點。

海軍司令部參謀長李宗孝則說，九月廿七日是脫模時間，部分媒體未經查證，即引用涉案人「浮誇之詞」，企圖協助涉案人迴避司法調查，已嚴重斲傷軍譽，「是可忍、孰不可忍！」即日起只要有任何報導污衊海軍，「絕對採取行動！不再沉默！」

對於國民黨陣營近來頻頻攻擊軍方在獵雷艦案預算流用一事，國防部昨透過新聞稿指出，「預算調控作業」為行之有年的作法，主要因武器裝備籌獲具有招標延宕、履約爭議、關鍵技術輸出限制等不確定風險因素，付款時程未必和當初訂定的完全相符，為避免發生鉅額繳庫或違約賠償，故依「預算法」、「中央政府各機關單位預算執行要點」執行預算調控，調控預算依法於後續年度編列預算歸墊。

預算流用 馬政府案例不少

國防部也列舉馬政府時期軍事預算流用的多個案例。包括一○二年度「F16 A/B型機性能提升」、一○三年「愛二飛彈性能提升及採購愛三飛彈」、一○四年「S-70C反潛直升機性能提升」等案。