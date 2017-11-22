慶富高風險 軍方僅剩解約一途

2017-11-22

〔記者涂鉅旻、鄭鴻達／台北報導〕慶富造船承攬海軍獵雷艦案，引發財務和履約紛爭，對此，國防部長馮世寬今將到立法院外交及國防委員會專案報告。書面報告明確指出，國防部對於慶富案，原有「慶富公司繼續履約」、「其他船廠承接」、「國內重新招標」及「重新建案」四大因應作為，但慶富瀕臨解約條件，恐無法「繼續履約」，海軍後續將針對其他三方案，配合政府政策指導審慎評估。

國防部報告提及，慶富廠房、員工離職、財務危機、次合約紛爭皆為「高風險項目」，皆已可能產生解約風險。

國防部斥慶富是無良廠商

國防部發言人陳中吉昨表示，國防部碰到「無良廠商」，要面對收拾殘局的窘境，該面對還是會面對。

馮世寬在書面報告指出，獵雷艦案風波延燒迄今，全因承商慶富公司財務管理及經營不善所衍生的問題，慶富董事長陳慶男、副董事長陳偉志應向國人、國防部道歉，靜待司法調查。

國防部昨日送抵立法院的專案報告指出，慶富四項高風險項目為「國內造艦廠房興建遲延」、「慶富公司財務危機」、「 慶富公司與次合約商履約爭議」、「員工大量離職」。

「國內造艦廠房興建遲延」部分，是因慶富在高雄興達港的造艦廠房尚未開工，海軍去年一月起召開會議管制，函文要求慶富改善，迄今仍未開工。經評估，首艘獵雷艦恐因無塢，無法執行戰系安裝、測試及後續艦承造作業，屬「高風險項目」，海軍已拒絕支付後續案款。

「慶富公司財務危機」部分，報告顯示，慶富因涉嫌詐貸、違反洗錢防制法，資金流向不明，遭司法偵辦調查中，且聯貸主辦銀行宣布協商破裂，已向高雄地檢署提出告訴，研判該公司財務已出現嚴重問題，運作困難，經評估恐有破產情事，屬極高風險。

「 慶富公司與次合約商履約爭議」部分，報告指出，海軍已發文義大利儎台合約商Intermarine公司、美國戰系合約商洛馬公司，了解其與慶富公司合約情形。洛馬公司表示，迄今僅收訖部分款項，已要求其合作下游廠商全面停工，暫停本案相關戰系設計作業，恐影響全案工進後續推展，屬極高風險。

「員工大量離職」部分，報告內容指出，慶富公司因財務問題，逾期支付員工薪資，致公司員工、義大利駐場人員大量離職，嚴重影響專案執行，導致工程進度延宕，經評估屬高風險項目。