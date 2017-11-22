獵雷艦案 軍方今公布首波懲處名單

2017-11-22

總統約見馮世寬 下達3指示 要求明快處理

〔記者蘇永耀／台北報導〕針對海軍獵雷艦案，蔡英文總統昨約見國防部長馮世寬，除聽取最新處理的簡報外，也做出儘速公布軍中懲處名單、涉弊絕不寬貸及明快處理合約等三點裁示。知情人士說，總統提到的「明快」，就是希望軍方能儘快與慶富造船解除合約關係，避免後續的紛擾，軍方預計今日下午公布第一階段的懲處名單。

知情人士說，蔡總統主要是請馮世寬說明有關海軍獵雷艦案最新處理情形，並聽取國防部的相關應處作為。另方面，也是給予馮部長明確支持，希望他能加速處理本案。

總統並做出以下三點裁示：一、就獵雷艦案行政院調查疏失部分，國防部應儘速公布懲處名單。二、行政院已將調查報告送交法務部，國防部務必坦蕩配合調查；司法調查也必須毋枉毋縱，但若有涉弊也絕不寬貸。三、國防部應秉持專業評估，依法、明快處理後續合約事宜，以確保國家利益。

知情人士說，對於慶富造船與海軍獵雷艦案的合約履行過程，出現嚴重的財務問題，海軍方面對於如何處理與慶富的後續問題，確實面臨「斷或不斷」的難題，如果解約，即意味當初簽約過程確有不察，甚至有利慶富，那海軍當初主其事的責任追究，恐將擴大。但若讓合約繼續往下走，無論是慶富還是接手廠商等，得先解決財務「黑洞」問題，屆時「獵雷艦案」也難走下去。

相關人士說，總統對於軍中內部、尤其是海軍在獵雷艦案的「舉棋不定」情況相當了然，約見國防部長並做出明確裁示，就是給予軍方清楚的處置方向，讓馮部長能據此執行督導。

至於總統要求儘速公布懲處名單，據指出，馮世寬昨已向總統報告懲處的首批名單，總統予以尊重。知情人士透露，馮世寬今日將列席立法院外交及國防委員會，報告獵雷艦案的處理情形，國防部今日下午也將公布第一階段的懲處名單，而隨著未來案情的偵辦，軍方不排除會有下一波的懲處名單。