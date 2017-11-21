幻象失聯2週 監委申請自動調查

2017-11-21

〔記者鍾麗華／台北報導〕空軍新竹基地由何子雨上尉駕駛的幻象戰機，七日晚間失聯，軍方目前已派遣空軍各型機、海軍各型艦出動支援，至今仍未尋獲。監委包宗和、李月德與方萬富昨申請自動調查，了解事實真相。

監察院表示，幻象戰機曾遭質疑維護妥善率偏低，維護狀況不佳，也有相關零件配備與機齡等問題。到底是機械或人為因素？飛行員平時訓練及戰機保養情形為何？是否有法方延遲提供零件及調高價格，致使戰機妥善率長年陷入不佳狀況發生？是否有機齡問題？相關單位對於失聯後續處理情形為何？監委將深入調查，以釐清機關的責任。