又辦敬老活動 許淑華被批綁樁

2017-11-21

〔記者劉濱銓／南投報導〕國民黨立委許淑華日前動員南投民眾到苗栗參加敬老法會，每人可獲一千元敬奉金爭議未歇，近日又傳出許淑華十二月十日還將結合宗教團體，在南投中興新村舉辦敬老活動，參與者同樣能獲得一千元敬老金。南投綠營對此痛批「又搞選舉綁樁」，質疑公益活動沾染政治顏色。

民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷表示，近來國民黨又再透過各地民眾服務站招攬民眾參加敬老、救濟活動，由於是委請村里長招募，並非公所等公部門執行，參加者的資格審核恐有疑慮，甚至可能流於特定對象，對於一般民眾或是非國民黨籍的人來說，不甚公平，最近還有不知情的民眾，到民進黨的黨部詢問如何參加國民黨的動員活動，讓黨工相當傻眼。

許︰照顧低收老弱

許淑華表示，為照顧低收、身障，以及六十五歲以上老人，她引介慈善與宗教團體資源，讓縣內弱勢民眾能獲得福利；宗教團體盼透過弘法來照顧弱勢，她便委請村里長協助招募，且弱勢都須有文件證明，對象也不分藍綠，不能說是綁樁。

她強調，考量善款無法讓所有弱勢鄉親都獲挹注，才會請村里長協助，未來若還有慈善資源願意協助南投，她將研擬一次一鄉鎮的方式，減少相關爭議。

許淑華水里服務處則說，此次參與人數預計三千五百人，參與人員都須提供身分證、低收證明文件等，不符合就退件，而參加過苗栗場就不能再出席南投場，審核都有明確規範。