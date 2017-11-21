為海科館陳情案見陳慶男？熊光華說詞牽強

2017-11-21

該案已於2013年4月結案 會面卻在2015年12月

〔記者蘇永耀、林良昇／台北報導〕對於馬政府在慶富聯貸案中，當時的總統府副秘書長熊光華的角色，知情人士昨進一步指出，雖然熊聲稱二○一五年與慶富造船老闆陳慶男、陳的財務顧問黃高明見面，是為「國立海洋科技博物館籌建計畫」陳情案，但該案已在二○一三年結案，熊的說詞顯然牽強。

總統府上週公佈近年陳慶男等入府紀錄，其中熊光華被揭露在二○一五年十二月九日與陳慶男見面。熊光華澄清，因為之前陪同馬前總統出席海博館籌建計畫參訪，接獲陳慶男陳情才有這場會見，主要是了解陳情案的進度。

知情人士表示，熊陪同馬英九出席海科館籌建活動的時間是在二○一三年三月二日，而總統府公共事務室接獲陳慶男陳情海科館事宜的收文時間則在二○一三年三月七日，這項陳情案在同年四月中並結案。熊光華說的時間點，與總統府的資料，有兩年的時間差。

民進黨立委王定宇說，熊光華在二○一五年十二月十四日邀請蕭長瑞、文化部文資局長施國隆等入府會面，蕭則回應當天是討論嚴家淦官邸修復事宜，因為該古蹟持有人是台銀。王定宇昨質疑，當天施先離開，蕭在半小時後離開，他要請問「這位台銀總經理多留的半小時，是在你熊光華辦公室？或是其他人的辦公室？在談什麼？」

王定宇還說，同一天下午二點多，簡太郎和三位幕僚進入總統府，三位幕僚人員沒多久就離開，簡太郎到晚上七點才離開，「這麼長的時間，還進了誰的辦公室？」

熊︰海科館後續問題不少 再會面不奇怪

熊光華回應，海科館後續問題不少，在二○一五年再與陳慶男等人因該案見面並不奇怪，「這種一陳再陳的案子很多」；他說，那天他另有行程，會面結束後就不在辦公室，不清楚蕭後來是否有去找誰；若王有不法的具體事證，歡迎檢舉。