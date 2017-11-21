慶富詐貸案 傳幕後有淡江幫藏鏡人

2017-11-21

不服簡良鑑交保 雄檢抗告被駁

〔記者陳文嬋、黃建華／高雄報導〕高雄地檢署偵辦慶富公司涉嫌詐貸案，聲押慶富前執行長簡良鑑，高雄地院裁定以三百萬元交保，雄檢不服，向高雄高分院提出抗告，昨遭駁回。據知悉內幕人士表示，簡良鑑早於一○四年七月廿一日離開慶富，詐貸案幕後是否有「淡江幫」藏鏡人，為慶富做財務規劃，檢方應深入調查。

據了解，檢方偵辦慶富建造獵雷艦涉詐貸案，陳慶男父子緊咬簡良鑑主導詐貸案，係依據慶富以境外AZ公司付款洛馬公司的文件中有簡的簽名，但事後洛馬有回文慶富收到款項，其餘文件卻查不到簡的簽名，檢方已著手釐清。

據指出，慶富屬家族企業，不可能將財務交給外人處理，簡雖擔任公司執行長，但僅負責行政業務，相關金流並未匯入簡的帳戶。檢方表示偵查不公開，強調證據查到哪兒就辦到哪兒。

據悉，簡良鑑爭取國際大廠洛馬合作，陳慶男簽立十五億元本票給簡，卻遲遲不付款，一○四年七月廿一日簡被無預警解職，六天後慶富將獵雷艦計畫主持人從簡良鑑更改為陳偉志。

相關人士指出，陳慶男去年行文合作銀行，甚至刊登報紙，強調簡一○四年八月前擔任慶富執行長，負責辦理有陳明確授權且委派的任務，但自該年八月起，終止簡的委任與業務合作關係，顯見簡一○四年八月前聽命於陳的指示，聯貸案則是九月以後的事，是簡未涉案的有利證明。

陳慶男妻 掌管慶富經濟大權

檢方根據陳姓父子供詞及證物，抗告聲押簡被駁回，因詐貸案最重要的是金流，目前尚有三十多億元下落不明，而陳妻掌管慶富經濟大權，握有公司大、小印章，包括領錢、請款都需要她處理，全案歷經銀行對保、匯款等重要程序關卡，陳妻是否為關鍵人物，檢調正深入釐清。

由於陳慶男是淡江大學董事及菁英校友會會長，外傳詐貸案幕後疑有「淡江幫」藏鏡人，與陳是淡大校友，對財務規劃很有一套，且政商關係良好，又與金融界熟識，深獲陳姓父子信任，究竟是否真有此人，檢方應深入調查。