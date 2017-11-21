新聞分析》最高法院鴕鳥 司法威信無存

2017-11-21

記者林慶川／特稿

當前司法最大亂象，莫過於，明明是同類型的犯罪事實，卻常有天差地遠的判決結果，除了少數法官的恣意專斷，及缺乏一套完整的量刑標準外，面對下級審發生重大法律見解歧異時，身為終審法院的最高法院，總是無法迅速統一法律見解來消弭爭議，才會導致民眾不相信判決結果，司法威信自然蕩然無存。

二○一○年，最高法院以「實質影響力說」對陳水扁涉及龍潭購地弊案判決有罪定讞，對於相同類型的貪污罪，究竟要採「實質影響力說」，或是「法定職權說」來定罪，法界論戰已久，爭議持續多年未解。

下級審針對相同類型的案件發生重大裁判歧異時，最高法院應透過民刑庭會議來「統一法律見解」，此決議對於下級審具有拘束力，這樣才能增加法院適用法律的穩定度，提升人民對法院裁判的可預測性，但對於此上述爭議，最高法院始終「鴕鳥心態」，像在戲棚下看戲，一副事不關己。

雖然法界普遍認為，依罪刑法定原則，儘快修訂貪污治罪條例或另創新法，才是根本解決之道，不過在修法前，最高法院仍應先統一見解，以免爭議持續未息；而最高法院刑庭會議對於此類型的貪污收賄罪該採哪一說？好不容易開會討論，並已開了五次會，日前要議決時，突然又冒出個「折衷說」，對外美其名指稱是為求周全，但有法界人士懷疑，是因外界紛沓而來的壓力，才突然「議而不決」，最高法院這種態度及效率，真的讓人無法苛同。

「台灣司法像月亮、初一十五不一樣」，這是比喻在台灣打官司，運氣真的很重要，法律雖是白紙黑字，但同一件案子，可能因為法官認事用法不同，而有不同的判決結果。

比如說，同樣類型的犯罪事實，Ａ法官輕判，Ｂ法官卻下重手，深究其因，在於法院沒有一套完整的量刑標準，法官若以自己的好惡來判重及判輕，這樣的司法判決結果，如何讓人民信服？