軍人年改草案 李翔宙：六成退伍軍人接受

2017-11-21

〔記者呂伊萱／台北報導〕國防部上週公佈軍人年改草案重點，退輔會主委李翔宙昨保守表示，最低保障給付「還在考量中」。而新草案自上週四開始收集意見，截至目前為止，約有六成的退伍軍人可以接受草案，三成沒意見，一成極力反對。

退將接受度比較低

李翔宙說明，退伍軍人分為一次領和領月退，領月退者約十一萬七八六九人，其中有六萬六千多人所領額度減少，核算後有兩千七百多位退將受影響；李坦言「這些退將接受度比較低」，退輔會將繼續溝通；而中校、少校和士官受到的影響微乎其微，這些人幾乎都能接受。

軍人退撫新制草案初步訂定軍人年金最低保障金額「樓地板」與公教一致，約為每月三二一六○元。

立法院外交及國防委員會昨審查退輔會年度預算，李翔宙答詢時說，退輔會自上週四開始，已和三四二八位、來自十一個退伍軍人社團的袍澤溝通說明，截至目前為止，約有六成的退伍軍人可以接受退撫新制，三成沒意見，一成極力反對。

李翔宙十月時曾表示將持續爭取軍人樓地板四萬元，但國防部最新草案的樓地板為三二一六○元。

多位民進黨及國民黨立委，都認為軍人職業具特殊性，樓地板較高合情合理，鼓勵、要求李翔宙繼續爭取四萬元樓地板。李翔宙現對四萬元樓地板態度「較保守」，強調會有完整配套方案。