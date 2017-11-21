黨產會清查 救國團資產達55億

2017-11-21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會近期全面清查救國團名下不動產及資產，發現救國團目前總資產已逾五十五億元，比今年初調查報告揭露的五十三億元，又多增加二億元；對此，黨產會主委林峯正受訪表示，救國團資產來自國家，應以收歸國有方式處理。

下階段清查名下財產

先鎖定團委會及活動中心

根據黨產會調查報告，救國團現有土地七十二筆、建物九十二處，合計共一六四筆，分布於各縣市及離島地區。

據了解，黨產會預定於明年舉行救國團第三次聽證會，下一階段將針對已全面清查的救國團名下財產，進行更細緻的來源及現狀調查。

黨產會已鎖定各縣市團委會、青年活動中心，另外的中國青年救國團中國青年服務社、中國青年旅行社公司，及轉投資的嚕啦啦旅行社、中國青年留遊學顧問公司、救國團成立之基金會、幼獅文化事業公司，未來也將一併處理。

林峯正指出，救國團的人力、資源及配置，比婦聯會更複雜，不僅成立公司，還把錢轉投資成立子公司，因救國團組織過於龐大，將優先處理各團委會及青年活動中心。

林峯正強調，未來若認定救國團為附隨組織或不當黨產，基本上就是收歸國有，包含不動產及公司股份；他強調，若收歸國有，政府當然不會去開補習班與民爭利，不必要的都會收掉，青年活動中心政府也可收回，不必非得獨厚救國團。

旅展擺攤大賣住宿券

立委促取消免稅資格

此外，民進黨立委賴瑞隆昨在立法院質疑，二○一七北高國際旅展只限飯店、民宿等旅遊相關產業參展，自稱公益團體及享有二億五千萬餘元免稅額的救國團，竟也在旅展擺攤大賣青年活動中心住宿券，政府應取消其免稅資格，讓青年活動中心回歸旅宿業管理。

賴瑞隆指出，救國團在組織章程明定是非營利團體，實際上以承租國有地方式經營青年活動中心，開設終身學習中心、運動中心賺錢，更在商業旅展賣住宿券，卻能以公益團體身分申請所得稅免稅。

根據救國團一○四年經費收支決算表，救國團在「青年教育服務收入」為八．三億餘元、「社會教育研習收入」為九．五億餘元、「運動健康服務收入」為六．二億餘元，三項合計佔總收入廿九億多元的八十二．二％。

賴瑞隆指出，救國團向內政部登記社會團體，以公益身分享有免稅，經營青年活動中心，卻不受「旅館業管理規則」規範，跑去旅展賣住宿券，內政部不應讓救國團青年活動中心躲在社團保護傘下。

內政部長葉俊榮回應，內政部是會務主管機關，有違公益部分會積極處理，至於救國團青年活動中心是否為旅宿業，應交由相關目的事業主管機關解釋。