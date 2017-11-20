須由總統提名，經立法院同意 檢察總長地位 不下於法務部長

2017-11-20

記者項程鎮／特稿

檢察總長的任期為四年，且不得連任，檢察總長名義上雖為法務部長的僚屬，但根據法院組織法規定，檢察總長由總統提名，經立法院同意而任命，也因此，檢察總長人選不但不是法務部長說了算，檢察總長的政治位階和民意基礎，還遠高於法務部長。

不過自從立院修法拿掉檢察總長轄下的特偵組後，不少法界人士認為，以往特偵組被視為檢察總長手中的「尚方寶劍」，如今沒了特偵組，總長就像老虎沒了牙，重要性頓時從雲端跌落谷底，管轄範圍不出位於台北市貴陽街的最高檢察署，權力不如以往。

然而沒有了特偵組的檢察總長果真不重要、僅具象徵性質嗎？其實，檢察總長在檢察一體原則下，仍是全國檢察署和檢察官的龍頭老大，可以指揮和協調全國刑事案件的偵辦，因此檢察總長認為有必要時，隨時可以介入案件偵辦，並不因廢除特偵組而喪失指揮權。

以轟動一時的拉法葉艦弊案為例，前總統陳水扁在二○○○年七月間，指示成立拉法葉案特調小組，當時特偵組尚未成立，由時任檢察總長盧仁發和繼任的吳英昭指揮偵辦，顯示不管檢察總長手下有無特偵組，一樣負有指揮監督全國檢察官及檢察事務權責。

此外，檢察總長如發現刑事確定判決違背法令，可向最高法院提起非常上訴，這是檢察總長另項重要職權。

因此，從檢察總長職權和提名程序來看，就算沒有了特偵組，在法界仍有舉足輕重的地位，地位不下於法務部長。