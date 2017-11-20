競逐檢察總長 5人選大熱門 顏大和明年五月卸任 蔡總統擬明年三月提名繼任人選

2017-11-20

〔記者項程鎮、林慶川／台北報導〕檢察界近期的大事，當屬下任檢察總長一職會花落誰家？現任檢察總長顏大和明年五月卸任，預定明年三月總統蔡英文就要向立法院提名繼任人選，據指出，包括高檢署檢察長王添盛、法務部常務次長張斗輝、調查局長蔡清祥、台北地檢署檢察長邢泰釗、台中高分檢檢察長江惠民，都是外傳可能的熱門繼任人選。

高檢署檢察長王添盛 資歷最完整

此次競逐總長寶座的五位熱門人選中，以王添盛輩分最高，資歷最完整，他曾任台北地檢署檢察長和法務部常務次長，在強調論資排輩和期別的檢察界中，司法官訓練所十四期的王添盛，被認為在總長爭奪戰中較佔優勢，不過，也因為他的資歷太完整，目前已六十七歲，年齡有可能成為對他不利的因素。

法部常務次長張斗輝 被視為黑馬

其次，在檢察總長角逐戰中，被視為黑馬的張斗輝，受前法務部長施茂林拔擢後，歷任法務部主任秘書、台中地檢署檢察長等要職，司法官訓練所二十期的張斗輝的特色是，只要是長官交付的任務，絕對使命必達，由於他擔任檢方首長期間績效良好，獲歷任法務部長肯定，如果明年被蔡總統提名為檢察總長，也不無可能。

調查局長蔡清祥 不排除更上層樓

另外，去年八月被層峰指定接任調查局長的蔡清祥（原任最高檢察署主任檢察官），和張斗輝為司法官訓練所二十期的同學，蔡被發布接任調查局長後，跌破一堆檢察界人士的眼鏡，有資深檢察官就打趣說：「他怎麼看也不像是個情報頭子」，不過，蔡「空降」接掌調查局一年多來，表現沉穩，因此不排除蔡會更上一層樓、入主最高檢察署。

也有法界人士認為，蔡清祥在調查局幹得這麼穩當，如讓他從「展抱山莊」（調查局幹部訓練所的別名）進駐「貴陽一號」（最高檢察署位於台北市貴陽街），總統府可能要頭痛該找誰來接掌調查局，不過另有資深檢察官指出，若蔡能當上檢察總長，相信調查局長一職會成為檢方有志之士競逐的熱門職缺，不愁找不到人！

北檢檢察長邢泰釗 最擅查賄打貪

至於目前鎮守有「天下第一地檢署」之稱的邢泰釗，則是司法官訓練所二十四期結業，相對於其他檢察總長熱門人選，邢在檢察界的輩分屬於青壯派，資歷也與王添盛等人有段距離。

不過，馬政府時代他在高雄地檢署檢察長任內，因對國民黨民代查賄打貪太用力，遭明升暗降到金門高分檢當檢察長，此次政黨輪替後，他從花蓮高分檢檢察長一職，被拔擢到法務部當政務次長，沒多久就又調任北檢檢察長，可見民進黨對他的青睞和倚重。

此外，邢泰釗還有一個優勢，就是他的太太朱富美曾任前行政院長張俊雄的辦公室主任，因辦事能力佳、深得張的信任，張還破格安排朱到最高檢擔任檢察官，顯示夫妻兩人都受綠營重視，對邢未來的職務安排加分不少。

高分檢檢察長江惠民 受法界推崇

最後一位熱門人選，則是近年來每次法務部和檢察界高層有職缺時，最常被提及的江惠民，不管政黨怎麼輪替，江的風評和辦案能力都受到不少法界人士推崇，以他司法官訓練所第十八期的資歷，台北地檢署和法務部政務次長等要職，「就算論資排輩，也該輪到他了」。不過外傳有些深綠人士似乎對江的政治色彩有意見，而被貼上綠色純度不夠的標籤，莫名成為江出線的阻力。