勞動部政次 廖蕙芳請辭

2017-11-20

〔記者李雅雯、陳鈺馥、林良昇、楊淳卉／台北報導〕立法院今將審查「一例一休」的勞基法修正草案，勞動部政務次長廖蕙芳昨在個人社群網頁發聲明指出，她已在十三日向勞動部長林美珠遞交辭呈，目前尚待辦理離職程序。勞動部表示，部長同意次長暫時請假休息，會再慰留。

部長允廖請假休息 會再慰留

儘管具勞團幹部背景的廖蕙芳請辭，引發是否不滿一例一休修法的諸多揣測，但針對行政院提出勞基法「一例一休」的修法版本，包括鬆綁七休一、提高加班工時帳戶等彈性政策，台灣民意基金會昨發布最新民調，高達六成民眾贊成修法，三成反對。

一例一休 六成民眾贊成修法

修法中各項彈性政策，贊成者都超過五成；「有條件鬆綁七休一」五十四．六％贊成，三十二．七％不贊成；「加班時數自四十六小時提高為五十四小時，但三個月不得超過一百三十八小時」五十八．九％贊成，二十九．五％不贊成；「休假日加班費核實計算」五十九．六％贊成，三十二．七％不贊成。

各階層勞動者中，呈現過半數贊成一面倒的現象。自營商、企業主有六成五贊成，二成一反對；白領勞工有六成三贊成，三成反對；藍領勞工有六成一贊成，二成一反對；家庭主婦有五成八贊成，二成六反對；高階白領人員五成七贊成，三成六反對。

廖蕙芳在去年五月廿日隨林全內閣出任勞動部政務次長，今年九月內閣改組時傳出請辭，當時廖對外表示，內閣改組，請辭是慣例，已接受慰留，會繼續在這個位子上努力。相隔兩個月，廖蕙芳在勞基法修法前夕請辭。

廖蕙芳是律師出身，曾任台灣勞工陣線理事長，她二日赴立法院備詢時，在質詢台上被立委輪番痛批「背叛勞工」、「退步修法」，甚至問到：「勞團昔日夥伴會怎麼看你？」讓她在台上滿是尷尬。

對於廖蕙芳請辭一事，行政院發言人徐國勇昨表示，廖蕙芳確實於上週末表達倦勤之意，部長第一時間已予慰留，並同意廖次長暫時休息一下，廖現在再次表達辭意，林部長會再約見予以慰留。

此外，立法院社福衛環、經濟兩委員會今聯席審查「勞基法部分條文修正草案」，朝野黨團都發出甲級動員因應，在野黨團希望先開公聽會再審查法案，民進黨團則希望先完成詢答。