柯文哲動向 牽動藍綠佈局

2017-11-20

記者邱燕玲／特稿

二○一八拚的雖然是縣市長選舉，但對各黨而言，另一個意義就是黨內領導人的人氣大考驗，能在選戰中引領風潮、受到縣市長參選人與選民的歡迎，在二○二○的總統大選中也將扮演關鍵性的角色。另一方面，台北市長柯文哲會不會在二○一八的選舉中有所動作，更是二○二○的重要觀察指標。

賴清德接任行政院長後，雖歷經一例一休修法的黨內外批評，但民調仍維持一定的基礎，歷任閣揆中確實少見，當然與其過往累積的政治實力有關；而賴本身具政治判斷力、施政與決策都有節奏感，黨內與民眾信任其決斷力，也難怪黨內曾考慮台北市長選舉若不派出人選，可改由賴揆領軍維持市議員選情熱度。

賴揆上週五展開下鄉行程，內容雖是視察前瞻基礎建設與長照二．○，但也是選舉內閣正式啟動，一方面直接與地方溝通政策，做為施政及修正執政方向的參考，一方面也在第一線聽取民意，為輔選二○一八暖身。

現階段而言，賴揆民調比小英高並不意外，先前推動各項改革，小英跳上第一線直接面對，民調受傷難免，藍營要操作英德民調高低也無可避免，但在賴早宣示不會與小英競逐二○二○之下，這樣的操作其實無法撼動兩人的合作。

更重要的原因，其實是藍營沒有一個足以撐場的領袖型人物。吳敦義雖重掌黨兵符，但其行事風格與用人無新意，這樣下去其實真的不用考慮二○二○；另一位朱立倫也面臨同樣的考驗，必須拿出足以對抗民進黨的政治實力，二○二○才能稍見曙光。

反而柯文哲才是民進黨關注的焦點，雖柯Ｐ在北市飽受質疑與批評，但民調始終維持高點，柯營內部評估，柯Ｐ在其他縣市的民調都比北市高，若其在二○一八輔選帶動風潮，兩黨面對二○二○的佈局，恐怕要更審慎了。