整建地方部隊 吳敦義元月閱兵

2017-11-20

〔記者施曉光、張勳騰／綜合報導〕為迎戰二○一八選舉，國民黨已經著手重新整建地方組織部隊，黨魁吳敦義明年元月起就要全台走透透「閱兵」。吳敦義昨天出席苗栗縣黨部建黨一百廿三週年黨慶活動時，強調明年選舉，國民黨以執政的苗栗縣、南投縣為標竿，大家團結一致，打贏二○二○年總統選戰，重返執政。

黨內人士指出，組發會組營部為了整建全國各地方系統，已經簽報吳敦義同意十二月底前進行地方三級組織改選案，包括各直轄市、縣市黨部委員，鄉、鎮、市、區黨部委員，以及村里小組長等改選。

組發會並規劃明年一月起，安排吳敦義親赴各直轄市、縣市授證小組長。

黨內人士形容，這等於是部隊編成後由黨魁「閱兵」，而各地小組長授證後，還要再接受最近才恢復舊名的革命實踐研究院訓練，待全部完成，即進入下半年的選舉階段開始「打仗」，未來組織動員還會搭配許多不同領域屬性的組織工作委員會，進行複式動員，目前則處於悄悄整建部隊的階段。

因應籌建各領域的組織工作委員會，組發會最近強化社會部人力，除了原本就有的原住民、新住民、客家事務、知識青年等工作委員會外，未來還會陸續成立包括農業、漁業、水利、宗教、科技事業、勞工等組織工作委員會，各委員會成員黨籍仍隸屬原地方黨部，平時為任務編組，進入選舉期間則轉換成各種後援會的複式動員運作模式。

據指出，全國農會理事長蕭景田未來將擔任國民黨農業委員會主委，農田水利會長林文瑞擔任國民黨水利委員會主委，未來各縣市農會如果理事長、總幹事為國民黨籍，至少其中一人擔任委員，扮演各地與黨中央的窗口，各工作委員會主委如果績效良好，未來爭取提名不分區立委就會「夠份量」，一切依照實力原則，而不是像過去高層喜歡誰才提名誰。