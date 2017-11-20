民進黨「英德」超級王牌 合體帶頭衝

2017-11-20

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院長賴清德上任後維持高民意支持，面對二○一八縣市長選舉，民進黨內除了黨主席、總統蔡英文這張牌之外，賴揆更被各地視為輔選最強王牌，有助拉抬綠營地方選情，賴揆近日為宣傳政策展開下鄉，被解讀是為鞏固基本盤，替選舉暖身。黨政人士表示，賴清德現在是民意最高的「火車頭」，選舉時一定不會缺席。

賴揆下鄉 地方很有感

賴清德為推動前瞻建設等展開每週下鄉行程，本月十七日首站來到屏東縣。由於屏東縣長潘孟安將爭取連任，縣府發言人黃建嘉昨表示，屏東對賴揆下鄉反應熱烈，賴揆是未來重要的輔選要角，施政滿意度也最高，每個候選人都希望他能多來幾趟，以賴揆與潘孟安過去為立院同事的私人情誼，當然希望賴揆可以多來屏東。

民進黨內定提名參選台東縣長的民進黨立委劉櫂豪表示，賴揆本週下鄉行程就要到台東縣，非常歡迎賴揆和部會首長常到台東了解地方狀況，對他個人選情來講，賴揆到地方上會有正面拉抬的效果。

民進黨本月廿九日將召開第一波連任縣市長的提名作業，規劃由蔡英文與賴清德共同召開記者會，「英德合體」為候選人造勢。

29日首波提名 英德共同造勢

民進黨副秘書長徐佳青表示，總統和行政院長是最重要的領導人代表，未來選舉很多人希望和他們一起站台合照，廿九日的記者會也是藉此機會幫忙做安排，目前九位爭取連任的民進黨執政縣市首長都已表達當天會出席。

民進黨公職擬參選人活動，紛紛打出賴清德牌「加持」，將爭取黨內新北市長提名的民進黨立委吳秉叡十月底也曾邀賴揆參加登山活動。徐佳青對此說，若民進黨執政狀況成績受到人民肯定，總統、行政院等首長站台就會是很大加分。

對於後續規劃，黨政人士表示，蔡總統和賴揆都是民進黨此次選舉的王牌，賴揆協助輔選會有一定節奏，主要先是大型造勢，至於為各別縣市造勢或是個人拉抬，時間應會放在最後面。