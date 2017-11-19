農委會前副主委戴振耀病逝 享年70歲

2017-11-19

〔記者曾韋禎、王榮祥／綜合報導〕長期投入農民運動的農委會前副主委戴振耀，今晨因胰臟癌病逝於高雄橋頭自宅，享年七十歲。

農運推手 為農民發聲

戴振耀生於一九四八年，曾因美麗島事件成為政治犯入獄三年；出獄後接受基督教城鄉宣教協會（ＵＲＭ）安排，前往美國、加拿大等國學習非暴力抗爭的運動組織訓練。他創立台灣農權總會，也是民進黨創黨黨員。

戴振耀在一九八九年增額立委選舉，當選農民團體立委，並連任第二屆不分區立委；第三屆返回高雄投入區域立委選舉，因民進黨超額提名而落選，之後再任第四屆不分區立委。二○○二年立委任滿後，出任農委會副主委。他關注農民權益，成功催生老農津貼。

二次政黨輪替後，戴振耀返回高雄務農，並邀總統府前秘書長邱義仁共同經營耀伯農場。為表彰戴振耀長期對國家農業發展的貢獻，蔡英文總統今年九月親頒三等景星勳章。

不過戴振耀近年飽受胰臟癌所擾。包括行政院長賴清德、高雄市長陳菊、前行政院長蘇貞昌及多位民進黨立委十月一日才前往高雄探視；看到老朋友的戴振耀，當時精神為之一振，話匣子大開。

陳菊透過臉書表達不捨，她表示，趕到醫院時，耀伯的家人及醫師都在，大家都同意讓耀伯回到橋頭家中，走完人生最後一哩路。她握著耀伯的手，不忍看到耀伯的痛，心中充滿不捨。

玉山社近日將出版戴振耀的傳記「鹽水大飯店：戴振耀的革命青春」。發行人魏淑貞表示，書正在交印，預計在本週出版。