強化洗錢防制 賴揆週三誓師

2017-11-19

兩岸拚APG第三輪評鑑 台灣有不能輸的壓力

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣正積極推動洗錢防制新規範以與國際接軌，據透露，行政院長賴清德本週三將會同二十多個公務機關與多個民間團體，舉行「洗錢防制誓師大會」，透過官民合作的大陣仗，宣示政府爭取明年十一月通過「亞太防制洗錢組織（ＡＰＧ）」第三輪評鑑、台灣金流透明化、打擊洗錢犯罪等決心。

明年ＡＰＧ第三輪的相互評鑑，中國也準備接受評鑑，台灣的壓力相對較大，ＡＰＧ極可能將中國列入評鑑，台灣要通過明年評鑑必須要很努力。

台灣在一九九七年以創始會員國身分加入ＡＰＧ，名稱是「中華台北」。我國在二○○七年首輪評鑑時原被列為「一般追蹤」，但二○一一年第二輪評鑑卻落入「過渡追蹤」名單，此後每四個月都必須接受嚴苛檢驗、加強追蹤。

今年七月廿日在斯里蘭卡舉行的ＡＰＧ年會傳來捷報，在蔡政府努力推動修法、新版「洗錢防制法」六月廿八日上路，使我國洗錢防制與國際接軌後，台灣提交的報告終獲ＡＰＧ認可，正式脫離「過渡追蹤」名單，成為汶萊等亞太十國中，唯一脫離ＡＰＧ第二輪的過渡追蹤國家。

官員表示，面對ＡＰＧ明年評鑑，台灣的目標是要爭取佳績，以免被制裁，較壞的情況，是每一筆國外匯款，都必須被嚴查審查，這將對台灣的金融活動相當不利。

除了誓師大會 還將辦凱道路跑活動

據悉，賴清德對這次的官民合作大誓師，並爭取明年ＡＰＧ評鑑過關相當重視，本週三將邀請檢察總長顏大和、法務部長邱太三、金管會主委顧立雄與經濟部、財政部、中央銀行、內政部、農委會、政院洗錢防制辦公室等逾二十個公務機關近五十位官員出席，屆時賴揆將以全國最高行政首長身分，宣示政府的決心。

官員說，屆時也將邀請銀行公會、壽險公會多個民間團體的代表出席這場在行政院舉行的誓師記者會，八大公股行庫的代表也將參與。

為加強洗錢防制的宣導，財政部與行政院洗防辦二十六日也將在凱道共同舉辦路跑活動。