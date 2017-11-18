拚前瞻建設 政院成立跨部會平台

2017-11-18

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院推動前瞻基礎建設計畫，為鼓勵國內外廠商投入，活絡台灣經濟發展，行政院政務委員吳宏謀昨召集交通部、經濟部等官員，成立前瞻基礎建設促參的跨部會推動平台，決定由相關部會具體盤點包括各地交通建設等可促參的案子，並主動媒合業者參與。

吳宏謀表示，前瞻基礎建設有很多商機，目前有不少國內外廠商表達對投入前瞻基礎建設的興趣；因此，這個跨部會推動平台，也將媒合國內外廠商投入前瞻基礎建設。

行政院長賴清德昨展開全台下鄉行程，瞭解前瞻基礎建設各縣市推動情形。知情官員指出，前瞻建設有不少軌道建設，軌道的車廂系統結合與相關零組件須符合國際規格，因此也需要結合國外廠商參與。

吳宏謀召集交通部、經濟部、科技部、工程會、財政部等官員，在前瞻基礎建設首期特別預算通過後，對於基層有不少軌道等交通建設，會中研商如何鼓勵廠商參與並進行媒合工作，為展現執行績效，吳宏謀也要求要設定ＫＰＩ（關鍵績效指標）。

為提升前瞻基礎建設的計畫執行績效，行政院以目標導向針對重要政策問題，採取主題式列管方式，重要列管的主題包括「協助軌道產業國產化」、「解決南部缺水問題」、「營造安全宜居水環境」、「能源轉型落實非核家園」。

其中在軌道產業國產化方面，以交通部的軌道技術研究暨驗證中心較受矚目，吳宏謀要求在三年內要有成果。台鐵車廂設施更新及新左營站設施優化也在列管範圍內。