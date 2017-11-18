易思安：台美合作 才能保台海和平

2017-11-18

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國智庫二○四九計劃室研究員易思安昨受訪時表示，當前的台美關係不夠緊密，台灣對美國來說很重要，維持台海和平也符合美國利益，他認為，雖然目前台灣有能力保護自己，但台美還是需要合作，才能保持台海的和平穩定。

民進黨立委王定宇、羅致政、吳焜裕、陳明文及郭正亮等人昨在立法院與易思安會晤；易思安表示，他看過很多中國解放軍內部的報告、書籍、手冊，發現中共對台威脅越來越大，但還不至於有犯台能力，也不敢攻擊台灣。

易思安認為，解放軍多半認為台灣國軍很專業、訓練比解放軍要好，以及有很多先進的武器系統，如雄二Ｅ巡弋飛彈等，且台灣人對自我防衛越來越有決心；他認為，雖然目前台灣有能力保護自己，但台美還是需要合作，才能保持台海的和平穩定。

很多美國學者被中共心理戰影響

易思安說，很多美國學者、分析家與政府部門不敢接觸台灣議題，「這是不對的」，台海和平穩定符合美國利益，且台灣又是民主國家、對美國更重要；因很多美國學者受到中共派去華府的政治家、心理戰專家影響，但真相並非如中共學者所言，他建議台灣應多邀請美國退役官員、決策者來台，讓他們更了解台灣。

易思安指出，兩岸的軍事衝突當然可以避免，只要台美合作，中共絕對不敢攻擊台灣，但若台灣太弱，美國又不支持，未來的情況可能會比較糟糕。

至於台灣在川普政府的「自由與開放的印太區域」戰略中能扮演什麼角色？易思安說，目前川普政府所提的新戰略還不成熟，還要看未來兩國怎麼談。