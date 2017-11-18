薛瑞福：優先投資安全夥伴台、星

2017-11-18

〔記者彭琬馨／綜合報導〕美國國防部亞太助理部長被提名人薛瑞福昨表示，中國崛起是美國要面對的最重大挑戰，若他的提名獲得國會同意，讓台灣或新加坡成為美國的「安全夥伴」將是他優先要務；薛瑞福受訪時也說，他當智庫學者時，就認為台灣應在自由與開放的印太地區扮演重要角色。

提名聽證會上強調 台灣面臨危險情況

美國聯邦參議院軍事委員會昨舉行薛瑞福的提名聽證，薛瑞福指出，中國崛起，將是美國這一代面臨的最重大的安全挑戰，美國須在面對中國的長期戰略競爭中取得勝利，才能實現美國總統川普政府打造「自由與開放的印太區域」願景。

薛瑞福回答參議員柯頓提問時表示，他認為美國目前在對台軍售、提供台灣充足威懾能力上還有許多工作要做。

柯頓追問，中國解放軍數量上的成長，實質軍力是否已經有超過台灣的優勢？薛瑞福說，解放軍的確有實力，但整體而言，台灣軍力在嚇阻及「希望能」擊退中國入侵上，仍有實質優勢，不過，若談及抗衡北京的入侵及脅迫，台灣面臨的情況非常危險。

薛瑞福聽證會中也提到，如果獲得國會提名，他期待與日本、南韓及澳洲建立更強健的盟邦關係，美國須重建與締約盟國如泰國及菲律賓的關係，持續深化與「天生戰略夥伴」印度的關係；薛瑞福表示，他將把投資與「安全夥伴」台灣及新加坡的關係視為優先要務，並與越南建立新夥伴關係，和重量級的安全夥伴如蒙古及紐西蘭合作。

薛瑞福的四名兒女昨也成為聽證會焦點，其中一位就是二○一○年自馬紹爾群島領養的女兒梅伊；薛瑞福在開場時提到，關心亞太事務，不只是美國的戰略利益，還有個人情感上的連繫。