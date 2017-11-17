世維會通過 熱比婭為最高領導人

2017-11-17

〔記者李欣芳／台北報導〕世界維吾爾代表大會日前在總部德國慕尼黑開會，選舉產生新一任大會主席艾沙多里坤，並通過目前流亡美國的熱比婭女士為世維會最高領導人，以及世界各地的全權代表等幹部名單。

楊月清︰將適時推動熱比婭等人訪台

台灣維吾爾之友會常務理事楊月清昨表示，世界維吾爾代表大會已將此訊息告知台灣維吾爾之友會，新的各地全權代表，其中與台灣互動較有關的是歐洲、亞洲的全權代表Umit Hamit，她和夫婿、台灣維吾爾之友會理事長林保華將在適當時機推動熱比婭、多里坤與Umit Hamit等人訪台。

來自十九個國家的一百廿名維吾爾代表十一月十日起一連三天在總部德國慕尼黑開會，會中選出了原本擔任秘書長的新主席多里坤。至於熱比婭則是世界維吾爾大會最高領導人。

維吾爾族受到中國的迫害與打壓，熱比婭等人目前仍為維吾爾族的權益積極奮鬥、奔走，為順利推展在全球各地的各項工作，世維代表大會也選出各地的全權代表及代言人名單。

楊月清表示，五年前她與林保華曾在日本東京與多里坤會面；而主管亞洲區的Umit Hamit感謝她安排今年五月底來台出席國際研討會，還見到陳建仁副總統，他希望楊盡快再安排他來台，可以增進台灣各界對維吾爾民族的了解，期盼未來有更多的合作。