偷民進黨部9萬 韓籍慣竊判5月

2017-11-17

〔記者張文川／台北報導〕南韓籍慣竊曹俊基（先前媒體慣稱趙準基），今年八月一日清晨潛入民進黨中央黨部八樓行竊，又翻越桃園機場海關非法入境，落網後目前仍在押，由於他審理時認罪，台北地院依竊盜罪、未經許可入國罪，將他併判五個月有期徒刑，可易科罰金十五萬元，追徵沒收不法所得九萬新台幣、二萬日圓，執行完畢後驅逐出境。全案可上訴。

法官在判決書中也為國內慣稱「趙準基」的Cho Junki正名，確認他的中文姓名是「曹俊基」。曹俊基今年八月六日落網，八月七日起羈押至今已三個多月，押期可以抵刑期，而此案因曹全盤認罪，獲檢方同意改採簡式判決程序，因此預期檢方與曹都不會上訴。

可易科罰金 執行完畢後驅逐出境

檢方與曹男雙方在收到判決書後十天內若未提上訴，全案即判決確定，加上郵務送達時間，預期本月下旬就會定讞，曹俊基屆時只要繳畢約一個多月、三萬多元的殘刑易科罰金及沒收的金額，執行完畢就會被驅逐出境，機票錢由曹男自行買單。

檢方上月三日起訴曹，北院兩度開庭，曹都當庭全盤認罪，只希望越早離開看守所越好，請求法官盡速判刑。法官考量曹始終坦認犯行並顯有悔意，犯後態度尚可，依竊盜罪判刑四個月、非法入國罪判刑三個月，合併應執行五個月刑期；又因他有多次竊盜前科，非法入境我國犯案，顯不適宜在我國居留，因此宣告執行完畢或赦免後，驅逐出境。